El Festival del Cine en Guadalajara trae a Darren Aronofsky, pesos pesados de Chile y más de 50 películas mexicanas

‘Moscas’, de Fernando Eimbcke, abre la cita cinematográfica que contará con los directores sudamericanos Pablo Larraín y Maite Alberdi como algunos de los invitados de honor

Las butacas se han desempolvado. Los proyectores ya se encendieron y la alfombra roja del Auditorio Telmex, en Zapopan, ya está desplegada para inaugurar este viernes una nueva versión del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG). La cita cinematográfica más antigua de México, con 41 ediciones, recibe este año al cineasta estadounidense Darren Aronofsky, nominado al Oscar y ganador del León de Oro, como uno de los personajes que recibirán un homenaje a su trayectoria. Chile es el país invitado y directores como Maite Alberdi, Pablo Larraín y Sebastián Lelio serán reconocidos en los días de cine en Jalisco, que se extenderán hasta el 25 de abril.

La inauguración del festival corre a cargo de Fernando Eimbcke, uno de los directores más influyentes de América Latina. Originario de Ciudad de México, debutó con Temporada de patos, que se presentó en el Festival de Cannes, en 2004, fue la máxima ganadora del FICG 2004 y se hizo con 11 premios Arieles. En esta ocasión vuelve a la capital de Jalisco con Moscas, que tuvo su estreno mundial en la Berlinale, donde recibió el Premio del Jurado Ecuménico.

En Moscas, Eimbcke presenta a Olga, quien vive en un enorme multifamiliar frente a un hospital, donde lleva una vida solitaria y estrictamente ordenada. Orillada por la necesidad económica, renta una habitación a un hombre cuya esposa está internada, sin saber que ha traído en secreto a su hijo de nueve años. En medio de una espera incierta, sus vidas se entrelazan, formando un vínculo inesperado que los transformará a ambos.

Fernando Eimbcke recibe el premio Concha de Plata al mejor director. Carlos R. Alvarez (WireImage)

La muestra en esta versión presenta 200 películas de distintos países, de las que 114 están en competencia y más de 50 corresponden a México. Algunos títulos que suenan dentro de la programación son Oca, de Karla Badillo, que debutó en el Festival de Cine de Toronto y recibió la Biznaga de Plata a la Mejor Película Iberoamericana y el Premio del Público en la cita cinematográfica en Málaga, en España. La ópera prima de la directora originaria de San Luis Potosí presenta a Rafaela, una monja que emprende un viaje espiritual para salvar a su congregación, encontrando personas cuyas luchas con la fe y el dinero reflejan su propia búsqueda de propósito en un mundo fracturado.

Otra producción que ha dado que hablar es Azul oscuro, azul celeste, de Carlos Bátiz y Carlos Carrera, este último también realizador de El crimen del padre Amaro (2002) y la animación Ana y Bruno (2018). El documental del dúo retrata y explora al club de fútbol Cruz Azul y la polémica gestión de Guillermo Billy Álvarez, marcada por investigaciones judiciales y conflictos internos.

Asimismo, el director JM Cravioto vuelve al FICG otro año más para presentar su nueva película. En la anterior versión presentó su homenaje en el Festival de Avándaro en formato de comedia y falso documental en Autos, mota y rocanrol, y en esta trae Ciudad de muertos, basada en la obra y entorno del famoso fotógrafo Enrique Metinides, periodista gráfico de nota roja en México en los cincuenta.

Homenajeados

Aronofsky (Nueva York, 57 años), recibirá el Homenaje Internacional. El director, guionista y productor estadounidense es reconocido por su estilo visual intenso y su exploración de temas psicológicos, existenciales y obsesivos. Desde sus inicios desarrolló una propuesta autoral marcada por la experimentación narrativa y estética. Alcanzó reconocimiento internacional con Pi (1998), un thriller psicológico de bajo presupuesto que ganó el premio a la Mejor Dirección en el Festival de Sundance. Posteriormente, consolidó su prestigio con Requiem for a Dream (2000). Con The Wrestler (2008), obtuvo el León de Oro en el Festival de Venecia. El éxito comercial y crítico llegó con Black Swan (2010), thriller psicológico protagonizado por Natalie Portman, quien ganó el Oscar a Mejor Actriz.

Luisa Huertas en Ciudad de México, el 1 de julio de 2025. Nayeli Cruz

De igual manera, se reconocerá la trayectoria de más de 50 años de la actriz Luisa Huertas, que recibirá el Mayahuel de Plata al Cine Mexicano y presentará frente al público cinéfilo un libro que captura su trayectoria. Ha participado en más de 75 obras de teatro, festivales y giras internacionales, así como en más de 50 películas y cortometrajes, además de series como Capadocia, Diableros y La casa de las flores. También en No nos moverán, la película ganadora del FICG el pasado año.

El reconocimiento iberoamericano irá para los cineastas chilenos Pablo Larraín, Maite Alberdi y Sebastián Lelio. Larraín es director, productor y guionista, además de cofundador de Fabula, productora audiovisual con sede en Chile, México, Estados Unidos y España. Su consolidación internacional llegó con No (2012), nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera. Posteriormente dirigió El Club (2015), ganadora del Oso de Plata en el Festival de Berlín, Neruda (2016) y Jackie (2016), protagonizada por Natalie Portman y nominada a tres premios de la Academia, incluida Mejor Actriz.

Alberdi es una directora y productora nominada a los premios Oscar por sus películas El Agente Topo y La Memoria Infinita, por la que ganó el Goya a Mejor película Iberoamericana. Recientemente, dirigió el largometraje de Netflix El lugar de la otra, su primera película de ficción. En su filmografía figuran además los documentales El salvavidas, La Once y Los niños. Lelio es también realizador y guionista, ganador del Oscar por Una mujer fantástica. Su filmografía incluye, entre otros títulos: Gloria, Disobedience, The Wonder y el musical La Ola, estrenado en Cannes en 2025.