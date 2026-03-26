La muerte digna de Noelia Castillo

El final de la vida de Noelia Castillo, tal y como ella había pedido, debería haberse cumplido, en la intimidad y sin ruido mediático, el 2 de agosto de 2024, fecha para la que estaba programada su eutanasia después de pasar todos los filtros y con todas las garantías que contempla la ley. Pero murió este jueves, a los 25 años, ejerciendo su derecho a la muerte digna, con su historia convertida en un asunto público zarandeado por la judicialización a la que su propio padre decidió someter el caso.

Tras una infancia en una familia disfuncional y una adolescencia bajo la tutela de instituciones sociales, Noelia estaba parapléjica y padecía un sufrimiento “grave, crónico e imposibilitante” desde que en 2022 se arrojara desde un quinto piso después de sufrir una violación múltiple. El deseo de poner fin a su padecimiento acogiéndose al derecho a la eutanasia se vio, sin embargo, saboteado por una cruzada judicial que ha añadido casi dos años de dolor a su existencia.

Impulsado por Abogados Cristianos —una fundación de ultraderecha conocida por torpedear la aplicación de esta ley—, su padre —quien, según la propia Noelia, nunca se ocupó de ella— interpuso sucesivos recursos alegando que su hija no gozaba de plenas facultades para decidir. Todos los jueces de todas las instancias —hasta el Tribunal de Estrasburgo el pasado 10 de marzo— ampararon la decisión de la joven. Este mismo jueves era denegada la suspensión in extremis de la eutanasia solicitada por Abogados Cristianos en nombre del progenitor ante un juzgado de instrucción de Barcelona. El resultado de la batalla ideológica de esta fundación ultra a costa de Noelia Castillo y contra su deseo soberano es devastador: 601 días de demora en un proceso que la legislación dispone precisamente para evitar que se prolongue un sufrimiento innecesario.

La ley española de eutanasia, de 2021, es rigurosamente garantista y establece numerosos controles de equipos médicos, juristas y expertos en bioética. Las peticiones deben pasan tres filtros: el del médico que inicia el proceso avalando la solicitud del paciente; el de un jurista y otro facultativo (que no conozca a la persona afectada) que confirmen la petición, y un control posterior (inexistente en otras legislaciones con larga tradición de aplicación de la eutanasia, como la belga o la holandesa): el de una comisión de garantía y control integrada por médicos, juristas y agentes sociales que evalúa de nuevo el caso y aprueba o deniega la asistencia. Se trata, pues, de un procedimiento que asegura que se respetan todos los derechos en juego, por lo que no cabe interpretación ideológica. El caso de Noelia había superado los tres filtros, que fueron unánimes al respaldar su decisión.

La conmoción social provocada por su testimonio televisado no debe distorsionar el foco principal: la manipulación de su sufrimiento a cargo Abogados Cristianos. Retrasar una eutanasia ya autorizada a base de contenciosos judiciales es intentar vaciar de sentido un derecho inalienable. Cada uno de los días que se ha obstruido el proceso se ha traducido en la prolongación del dolor que la ley persigue evitar. Respetar la legítima, libre y fundada decisión de Noelia Castillo, avalada por todos los tribunales, era una obligación ética y democrática.