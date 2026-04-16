Herida de bala una adolescente en Badajoz mientras jugaba en un colegio

La menor, que recibió el impacto del proyectil en una de sus piernas tras escuchar un sonido seco, evoluciona “positivamente”, según las autoridades

Una adolescente de 13 años ha resultado herida en la pierna tras recibir el impacto de un proyectil mientras participaba en una actividad deportiva en el patio del colegio San José de Calasanz, en Badajoz. El suceso, que ha generado inquietud entre la comunidad educativa y en el entorno vecinal, se produjo el miércoles por la tarde durante un entrenamiento de fútbol organizado por la Fundación Municipal de Deportes.

Según relatan testigos, la jornada transcurría con normalidad hasta que, casi al final del entrenamiento, se escuchó un sonido seco que inicialmente no fue identificado. Instantes después, los responsables de la actividad y los propios menores advirtieron de que una de las niñas presentaba una herida en una pierna. La rápida reacción del personal del centro permitió activar a los servicios de emergencia, que fueron alertados a través del 091.

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La menor fue trasladada a un hospital de la capital pacense. Desde la Consejería de Salud y Servicios Sociales han confirmado que su estado de salud es favorable y que evoluciona positivamente, y han insistido en la necesidad de preservar la privacidad de la niña y de su entorno familiar. La consejera en funciones, Sara García Espada, ha calificado el caso como “delicado” y evitó ofrecer detalles adicionales más allá de confirmar que la menor ha sido atendida en el sistema sanitario público y que su evolución es buena.

La Delegación del Gobierno en Extremadura ha señalado que la investigación se encuentra en una fase inicial, aunque confía en que en las próximas horas se puedan esclarecer las circunstancias del suceso. El delegado José Luis Quintana ha indicado que la principal línea de investigación apunta a que la herida fue causada por un proyectil, sin descartar por el momento ninguna hipótesis, incluida la de una bala perdida.

En este sentido, los investigadores tratan de determinar si el impacto fue directo o si se produjo tras un rebote, una cuestión que deberá aclarar el informe médico y el análisis balístico correspondiente. Hasta ahora, no consta que se produjeran incidentes previos en la zona ni que se recibieran avisos relacionados con disparos o altercados antes de la llamada que alertó de la menor herida, registrada alrededor de las 17.30 del miércoles.

La ausencia de indicios previos ha incrementado la incertidumbre sobre el origen del proyectil. Las fuerzas de seguridad trabajan para reconstruir la trayectoria de la bala y determinar desde dónde pudo haberse efectuado el disparo, si es que lo hubo, o si se trata de un elemento procedente de otro contexto.

El suceso ha tenido un impacto inmediato en el funcionamiento del centro educativo. A primera hora de este jueves, varias dotaciones de la Policía Nacional permanecían en las inmediaciones del colegio. La dirección del centro ha decidido suspender temporalmente las actividades en el patio durante la jornada, incluyendo el recreo, como medida de precaución.

En una comunicación remitida a las familias a través de la plataforma Rayuela, el colegio informó de la existencia de “un grave incidente” ocurrido durante las actividades deportivas, subrayando que la menor se encuentra fuera de peligro. En el mismo mensaje, la dirección pidió prudencia y colaboración a los padres, instándoles a transmitir calma a sus hijos mientras se esclarecen los hechos.

La preocupación entre las familias es palpable. Muchos padres y madres han expresado su inquietud por lo ocurrido y han reclamado medidas adicionales de seguridad en el entorno del colegio. Muchos han pensado en no llevar a sus hijos al centro por miedo, otros señalan la exposición del patio escolar al exterior y plantean la necesidad de reforzar el perímetro para evitar cualquier tipo de interacción no controlada desde fuera de las instalaciones.

Las autoridades insisten en la importancia de no difundir información no contrastada que pueda generar alarma innecesaria.