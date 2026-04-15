La policía detiene a un hombre por disparar con balines contra un colegio en Granada, hiriendo a dos menores

Un hombre de unos 40 años de edad, según la Policía Nacional, ha sido detenido en la mañana de este miércoles como presunto autor de unos disparos contra las paredes externas de un colegio en la ciudad de Granada que, finalmente, acabaron entrando por una ventana del centro e hiriendo a dos menores de forma leve. Los menores se dieron cuenta de que algo había pasado tras sentir cierta quemazón en la zona donde les habían alcanzado alguno de los balines. El hombre llegó a disparar hasta siete de ellos sobre el colegio.

Los hechos ocurrieron en la mañana del martes, pasadas las 10.30 de la mañana. A esa hora, alguien armado con una pistola de aire comprimido disparó ―a cierta distancia, según ha informado la Policía― contra el colegio concertado Virgen de la Consolación, en el barrio de La Chana. Los proyectiles, de plomo, llegaron a un aula de 2º de Primaria, impactando en la cara de uno de los estudiantes y en la espalda de otro, en ambos casos sin trascendencia grave. “De haber utilizado otro tipo de arma, una más potente y no de balines, habríamos tenido un desastre en este colegio”, consideran fuentes policiales. Los agentes tienen también el arma en su poder.

Desde el principio, y tras descartar que los disparos procedieran del interior del centro, los agentes han trabajado con la hipótesis de que los disparos tuvieran su origen en algunas de las viviendas vecinas y orientadas hacia el patio. La realidad ha confirmado finalmente esa hipótesis.

Apenas pasadas 24 horas del incidente, a mediodía de este miércoles, los agentes han detenido al adulto responsable, que ha justificado su actuación del día anterior argumentando que los niños se burlaban de su madre y la insultaban. La vivienda de esta familia podía verse desde el patio del colegio y, según ha contado el ahora capturado, los niños la llamaban “zorra” y se metían con ella y con su edad. La policía está en este momento terminando la investigación y el detenido será acusado, posiblemente, de lesiones y de alteración del orden público.

No es la primera vez que este colegio recibe disparos en su fachada. Según fuentes conocedoras del caso anterior, el centro recibió también disparos en su muro exterior hace algo más de un año. Sin embargo, la Policía insiste en que aquello era “otra historia y otra gente”, aunque aquel incidente sigue sin esclarecerse.