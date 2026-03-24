Muere una mujer y un hombre resulta herido de gravedad en un tiroteo en un cortijo de Almería

La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer en un tiroteo ocurrido en la mañana de este martes en un cortijo de la localidad de Rioja (Almería, 1.609 habitantes). Aunque de momento todas las hipótesis están abiertas, la principal apunta hacia un ajuste de cuentas, según fuentes cercanas al caso, que no descartan totalmente que el episodio esté relacionado con la violencia machista. En el incidente también ha resultado herido un hombre, que ha sido trasladado al Hospital Universitario de Torrecárdenas, donde ha quedado ingresado con pronóstico grave. La mujer fallecida era pareja del hombre que ha resultado herido, según fuentes de la Guardia Civil. El autor de los disparos se encuentra en busca y captura.

Los hechos han ocurrido cerca de las once de la mañana en una cortijada ubicada en la llamada Rambla Conquín, en la barriada de El Marraque, dentro del término municipal de Rioja, a unos 15 kilómetros al norte de la ciudad de Almería. Fueron los propios sanitarios del 061 los que avisaron a Emergencias 112 Andalucía para avisar de que se había producido un tiroteo y solicitar presencia policial, según fuentes de este servicio. Hasta la zona se desplazaron varias patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local, cuyos agentes confirmaron la muerte de una mujer. También avisaron de que había un hombre herido de gravedad, que fue trasladado al Hospital Universitario de Torrecárdenas. El varón, que ha recibido el impacto de una bala, ha quedado ingresado con pronóstico grave, aunque los especialistas todavía están valorando su situación, según fuentes sanitarias.

El caso ha quedado en manos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Almería. Sus agentes han acordonado la zona donde se han producido los disparos y están recabando pruebas para aclarar lo sucedido. La investigación apunta a que los disparos se han producido en un enfrentamiento por un ajuste de cuentas, aunque no descarta por completo la violencia de género entre sus hipótesis para explicar los hechos.

El municipio de Rioja se encuentra en la comarca del Bajo Andarax, junto a Pechina, donde a principios de año un hombre de 45 años y nacionalidad española murió al recibir varios disparos en otro cortijo. El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, explicó que todo apuntaba a que el suceso “pudiera estar relacionado con el tráfico de drogas”.