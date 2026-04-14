Disparan al acusado de un asesinato en Marbella horas antes de ir a juicio

La Audiencia Provincial de Málaga ha suspendido este martes un juicio después de que uno de los acusados, un hombre de 35 años, recibiera en la noche del lunes dos disparos que obligaron a su hospitalización. El hombre fue atacado en la localidad de Pizarra (10.334 habitantes) por dos personas que viajaban en moto y que le hirieron en el tobillo y la espalda, según han explicado fuentes del caso y ha confirmado la Guardia Civil, que ha abierto una investigación para aclarar lo ocurrido. El tribunal tenía previsto juzgar al varón junto a otras dos personas, que se enfrentan a penas de entre 37 y 38 años y medio de cárcel, como presuntos autores del asesinato de una persona y de dejar tetrapléjica a otra tras un tiroteo ocurrido en 2019 en la urbanización Alvarito Playa, en Marbella. Ahora, la situación ha obligado a retrasar la causa hasta, como pronto, el próximo mes noviembre. Siete años después de los hechos.

El hombre, de nacionalidad rumana, acudió el lunes sobre las seis de la mañana a una entrevista de trabajo, según ha explicado su defensa. Entonces, dos individuos que viajaban en patinete le atacaron y le clavaron una jeringuilla, lo que le hizo perder el conocimiento. Una persona que vio lo ocurrido le llevó a un hospital, donde fue atendido en Urgencias. La situación obligó a suspender la primera jornada del juicio. Como recibió el alta pronto, acudió por la tarde a sede judicial y se acordó retomar la sesión el martes. Las mismas fuentes han asegurado que, ya por la noche, el acusado fue nuevamente atacado por dos varones que se desplazaban en una moto y efectuaron varios disparos, hiriéndole en el tobillo y la espalda. Fue trasladado hasta el Hospital Universitario Virgen de la Victoria, en la ciudad de Málaga, donde quedó ingresado. La Guardia Civil ha confirmado la apertura de una investigación por “una persona herida por arma de fuego”.

Ello ha vuelto a impedir que la vista de este martes se lleve a cabo y que haya sido suspendida, según han explicado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), sin fecha que haya fecha para retomarla. Es la segunda vez que el juicio, con jurado popular, se queda sin celebrar. Fijado para el pasado noviembre, se retrasó a esta primavera porque a uno de los abogados de la defensa le coincidía en fechas con otro señalamiento en Granada. Ahora, sin apenas hueco en al agenda judicial para retomarlo, se espera que, como muy pronto, tenga lugar en noviembre. Es decir, siete años después de los hechos que se juzgan.

Tres implicados

Este acusado es uno de los dos a los que se les considera supuestos autores materiales de los disparos que en noviembre de 2019 hirieron a una persona y dejaron tetrapléjica a otra en la urbanización Alvarito Playa, en Marbella, en lo que fuentes de la Policía Nacional consideran como un robo de droga. La fiscal Alejandra Gómez, en su escrito de acusación, relata que el día 15 de aquel mes ambos acusados llegaron hasta la zona en un Volkswagen Passat. Accedieron al domicilio de las víctimas, ambas de nacionalidad marroquí, con las que habían concertado una cita. Una vez dentro, les dispararon con dos armas cortas de 38 milímetros “con ánimo de acabar con la vida de ambos”.

Cada sicario disparó a cada víctima. Una de ellas, de 66 años, recibió un tiro por debajo de la clavícula que salió por la espalda, lo que le produjo la muerte, según se recoge en el escrito de la Fiscalía. La otra, de 55 años, recibió tres balazos en el hombro, pierna y abdomen. Esto le causó múltiples lesiones, que le hicieron estar 153 días en el hospital y, después, pasar por la unidad de lesionados medulares del Hospital Puerta del Mar (Cádiz), participar en un programa de neurorrehabilitación en el Hospital Los Madroños (Madrid) y pasar también por un centro de la Fundación Aprona, que trabaja con personas con diversidad funcional en Estepona.

Los presuntos responsables del crimen ―detenidos en febrero de 2020 en Rumanía, país al que habían huido― se enfrentan a la pena de 38 años y medio cada uno por los delitos de asesinato, tentativa de asesinato, pertenencia a grupo criminal con disposición de armas y tenencia ilícita de armas. Hay otro implicado, un hombre español, supuestamente el autor intelectual, que fue arrestado apenas un par de semanas antes y para el que la Fiscalía solicita 37 años de cárcel.