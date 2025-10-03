Muere el hombre que había resultado herido en un tiroteo en Marbella

La víctima, de 25 años, y su presunto homicida, ya detenido, son de nacionalidad sueca. El enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes de ese país ha dejado ya numerosos incidentes en la Costa del Sol en los últimos años

La Policía Nacional investiga un nuevo incidente con armas de fuego en Marbella (Málaga, 159.000 habitantes). Poco después del mediodía, un hombre ha disparado a otro que se encontraba en una terraza en la zona de Nueva Andalucía, cerca de Puerto Banús. Como resultado, la víctima, de nacionalidad sueca, ha resultado herida y ha sido trasladada al hospital Costa del Sol, donde finalmente ha perdido la vida. El autor de los disparos, también sueco, ha escapado en un coche, aunque poco después ha sido detenido, según han confirmado fuentes policiales.

Los hechos han ocurrido sobre las 14.35 de este viernes. Varias personas llamaban a esa hora al servicio de Emergencias 112 Andalucía para alertar de que un hombre se había bajado de un coche, se ha acercado a la terraza de un establecimiento de la avenida José Banús —muy cerca del puerto deportivo el mismo nombre— y ha apretado el gatillo varias veces. Después, ha escapado en un vehículo.

La principal hipótesis es un nuevo ajuste de cuentas entre bandas de narcotraficantes de origen sueco, enfrentamientos ha dejado ya numerosos incidentes en la Costa del Sol en los últimos años. El último, la detención de un menor de 16 años que viajó este verano a Marbella para cometer un asesinato, aunque fue detenido antes de que lo cometiera.

Hasta la zona —donde ya se han registrado varios tiroteos en los últimos años— se desplazaron diversos efectivos del 061, que encontraron a un hombre de 25 años herido en el interior de un bar, lugar en el que se había refugiado tras ser alcanzado en una de sus piernas. Tras una primera atención, los sanitarios lo trasladaron en ambulancia hasta el hospital Costa del Sol, donde quedó ingresado y finalmente ha perdido la vida.

También llegaron al lugar distintas patrullas de Policía Local de Marbella y Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación. Varios agentes de la Policía Científica han reconocido el lugar de los hechos, que ha permanecido acordonado durante la tarde. Los agentes han organizado un rápido dispositivo para localizar el coche en el que trataba de escapar el presunto autor de los disparos. Y, poco más tarde, conseguían localizarlo y arrestarlo, según han informado fuentes policiales, que subrayan que se trata de un varón sueco de 38 años. Aunque la investigación acaba de arrancar, la principal hipótesis es un nuevo ajuste de cuentas entre bandas de narcotraficantes asentados en la Costa del Sol.

Este jueves el comisario de la Policía Nacional en Marbella, José Manuel Rando, reconocía la existencia de “algunos episodios aislados de utilización de arma de fuego en la vía pública” en su discurso durante los actos en la ciudad para conmemorar el patrón del cuerpo de seguridad. “La prevención de tales conductas y la disuasión de su comisión es objetivo policial prioritario”, aseguró, según recoge Málaga hoy.

“Pero de producirse tales hechos que llegan a alterar la pacífica convivencia con peligro grave para las personas, serán respondidos sin dilación, con tolerancia cero desde la Policía Nacional y sus unidades especializadas, con contundencia e inmediatez. Y los autores serán inmediatamente identificados, perseguidos dónde se encuentren y en su caso detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial”, subrayó quien valoró positivamente el denominado Plan Costa del Sol, puesto en marcha en primavera de 2024 para reforzar la seguridad ante la oleada de tiroteos que asoló entonces al litoral malagueño. “Ha sido realmente eficaz, provocando la presencia policial activa y una mejora considerable de la seguridad objetiva y subjetiva de la ciudad”, destacó.