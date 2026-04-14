Caen dos organizaciones dedicadas al tráfico de personas y drogas entre Marruecos y Andalucía

La Policía Nacional ha desarticulado a 24 personas pertenecientes a dos organizaciones criminales que se dedicaban a traficar con personas y drogas con narcolanchas en las provincias de Almería y Granada. Las bandas estaban conectadas porque compartían infraestructura para realizar las mismas actividades ilegales y se consideran desmanteladas en esta operación, en la que han participado Europol y agentes de la Oficina de lucha contra el tráfico ilícito de migrantes francesa. A los arrestados se les acusa de los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, contra la salud pública, contrabando, receptación, petaqueo, delito de riesgo catastrófico, robo con fuerza, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Hasta 14 de ellos han ingresado ya en prisión. Entre los efectos intervenidos hay 23 embarcaciones.

Una patera con 24 personas rescatada por Salvamento Marítimo cerca de la costa de Almería fue el punto de partida de la operación, denominada Embrión. Fue en octubre de 2024. La Policía Nacional comprobó que los responsables de la embarcación tenían relación con grupos criminales que se dedicaban al tráfico de personas y drogas, a los que surtían de asistencia mecánica, embarcaciones e incluso tenían instalaciones para guardar las sustancias estupefacientes. Además, llegaron a realizar robos en depósitos judiciales para recuperar motores de narcolanchas que, más tarde, vendían en el mercado ilegal. También complementaban su actividad con el cultivo de marihuana.

Poco después, a principios de 2025, los investigadores detectaron a otra organización que se había especializado en traficar con personas. Su labor era la de dar apoyo logístico a otras bandas dedicadas a realizar travesías en embarcaciones semirrígidas —las conocidas como narcolanchas— desde el norte de África hasta España para trasladar inmigrantes a cambio de entre 10.000 y 15.000 euros. La policía ha identificado hasta 38 de estos viajes con una media de entre 20 y 25 personas.

Alarma social

“Trabajaban a instancia y a requerimiento de otras organizaciones de carácter nacional e internacional, sobre todo de Marruecos. No solo para traficar con seres humanos, con personas, sino sobre todo con sustancias estupefacientes”, ha explicado el comisario provincial de Almería, Antonio Delgado, que ha subrayado que la operación “es un golpe a la alarma social que genera la presencia de narcolanchas en costas y playas”. “Piensen que hace justo una semana en las costas almerienses se encontró el cadáver de un inmigrante”, ha añadido durante la rueda de prensa celebrada este martes José Nieto, jefe del Centro de Inteligencia y Análisis de Riesgos (Ucrif Central). “No es casualidad. A los traficantes les da absolutamente igual lo que ocurra con las vidas de sus clientes”, ha afirmado el responsable policial, que ha señalado que “para llevar inmigrantes desde las costas argelinas o desde las costas marroquíes hasta las de Granada o Almería hace falta muchísima infraestructura logística”. “El crimen no queda impune”, ha insistido el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín.

Finalmente, la intervención policial ha permitido desmantelar dos de estas organizaciones tras arrestar a 24 personas, de las que 14 ya han ingresado en prisión provisional. Se les acusa de los delitos contra la salud pública, contrabando, receptación, petaqueo, delito de riesgo catastrófico, robo con fuerza, falsedad documental y pertenencia a organización criminal, además de favorecer la inmigración ilegal. También han sido sido intervenidas hasta 23 embarcaciones entre narcolanchas, gomas con grandes motores y otras recreativas, así como cuatro armas de aire comprimido, dos escopetas del calibre doce, dos armas blancas prohibidas y un dron. Igualmente, tres remolques, cuatro vehículos de alta gama, más de 80.885 euros en efectivo y 65 petacas de gasolina, así como una tonelada de tabaco de cachimba, 25 kilos de material vegetal de marihuana y cinco de cogollos.