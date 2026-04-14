Un tiroteo deja un hombre gravemente herido en el barrio de Diagonal Mar de Barcelona

Los Mossos buscan al autor o autores de los disparos contra la víctima, que estaba en la terraza de un bar

Un tiroteo ha dejado una persona gravemente herida por arma de fuego en el barrio de Diagonal Mar de Barcelona. Los agentes investigan los motivos del ataque, así como el número de personas implicadas, sin que hasta el momento se hayan producido detenciones. La víctima se encontraba en la terraza de un bar de la zona, cuando ha sido sorprendido por los pistoleros.

El incidente ha tenido poco antes de las cuatro de la tarde, cuando la policía catalana ha recibido el aviso de que una persona ha sido tiroteada en el passeig de Taulat, en la intersección con Selva de Mar. Se trata de una zona cerca de la playa, con varios colegios en las inmediaciones.

Las primeras investigaciones policiales apuntan a que la víctima es un hombre de nacionalidad serbia. Los Mossos buscan a varios autores, según fuentes policiales. Esos mismas fuentes advierten que el hombre herido ha sido trasladado en situación crítica al hospital.