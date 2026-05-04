¿Qué es el hantavirus y cómo se propaga?: Las claves del virus que mantiene aislado a un crucero en Cabo Verde

Un virus relativamente desconocido, el hantavirus, estaría detrás de la muerte de tres personas que iban en crucero por el Océano Atlántico. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado la infección en al menos uno de los casos y hay otros cinco sospechosos. Dos de los enfermos se encuentran retenidos en el barco y otra persona, de nacionalidad británcia, está en cuidados intensivos en un hospital de Sudáfrica. El crucero donde se detectó el brote había partido de la región patagónica de Ushuaia. En Argentina, se confirmaron 28 muertes por hantavirus en 2025 y hace unas semanas se decretó una alerta sanitaria a nivel nacional. Pero no se sabe si los afectados se contagiaron en tierra, o al entrar en el barco. Este virus se transmite habitualmente por el contacto a través de la saliva, las heces y la orina de ratones infectados. Es importante subrayar que no se ha detectado en ratas urbanas.

Los virus hanta son raros y su salto a humanos es relativamente infrecuente. Su nombre proviene de la área del río Hantan de Corea del Sur, donde se identificó el virus por primera vez en los setenta, durante la guerra. Esta familia de virus produce síntomas iniciales leves, similares a los de la gripe, pero a medida que la infección avanza, pueden derivar en enfermedades como el síndrome pulmonar por hantavirus y la fiebre hemorrágica con síndrome renal, ambas potencialmente mortales. Estas son las claves y la información que se tiene sobre este tipo de virus.

¿Hasta qué punto es peligroso?

La enfermedad inicial no es grave, pero sus complicaciones sí. Según el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), el 38% de las personas que desarrollan síntomas respiratorios pueden fallecer a causa de la enfermedad. También es peligrosa la fiebre hemorrágica con síndrome renal en la que puede derivar. “Pero la mayoría de las infecciones por hantavirus no progresan a esta etapa de la enfermedad”, afirma Liam Brierley, investigador del Centro de Investigación de Virus MRC de la Universidad de Glasgow. “Además, es más probable que lo hagan en personas con afecciones de salud preexistentes”, explica, en declaraciones al portal científico SMC.

La dificultad de diagnóstico en un primer momento es un factor de peligro añadido: la persona infectada no tiene por qué saber que ha estado en contacto con heces de ratón y los síntomas empiezan a manifestarse de forma leve. Además, no hay un tratamiento específico dirigido contra la infección por hantavirus. El abordaje terapéutico se centra en reposo, hidratación y fármacos para paliar los síntomas. También se pueden recetar antivirales. La parte positiva es que su difusión es limitada.

¿Cómo se transmite?

Existen al menos 38 especies reconocidas de hantavirus en todo el mundo, 24 de las cuales causan enfermedades en humanos. La forma más habitual de contagio es limpiando una habitación cerrada, con heces de roedor. En algunos casos, también puede ser por mordedura de estos animales. El contagio entre humanos es más raro.

El único hantavirus documentado que se ha propagado de persona a persona es el Virus de los Andes, una variante que se detectó en 1996 en Argentina (donde es predominante en algunas regiones, como la Patagonia) y que se ha documentado también en Chile. Aun así no es muy contagioso. “Debe ser bajo contacto estrecho muy intenso, por ejemplo, entre parejas sexuales o entre pacientes hospitalizados y personal del hospital”, apunta Brierley.

Una revisión científica de todos los casos documentados hasta 2021 descartó el contagio humano en cualquier otro brote. “En otras cepas de hantavirus, la evidencia es circunstancial o ausente. Los análisis genéticos y las cadenas epidemiológicas respaldan que la transmisión persona a persona es excepcional y restringida a contextos específicos”, concluían los expertos.

De forma esporádica hay pequeños brotes que llaman la atención de la prensa. El brote de hantavirus de 1993 en el suroeste de Estados Unidos fue quizá el más llamativo. Provocó 27 casos identificados como síndrome pulmonar por hantavirus e impulsó una considerable investigación en los años posteriores. También fue muy mediática la muerte de la pianista Betsy Arakawa, esposa del actor Gene Hackman, el año pasado.

El número de casos reportados en Europa es testimonial, aunque un estudio de hace unos años alertaba de su aumento paulatino a pesar de ciertas fluctuaciones geográficas y temporales. Un estudio detectó el virus en pequeños roedores en España en 2022. “Estos hallazgos apuntan a nuevos riesgos de transmisión viral en la región”, apuntaban los autores.

¿Cuáles son los síntomas?

El hantavirus puede causar síntomas parecidos a los de la gripe, que aparecen entre una y ocho semanas después de la exposición a las heces de un roedor infectado. El diagnóstico en las primeras 72 horas de la infección es difícil. Posteriormente, los pacientes suelen experimentar dificultad para respirar y, a continuación, insuficiencia pulmonar o cardíaca. De cuatro a diez días después, tos, dificultad para respirar y secreción de líquido en los pulmones. Es entonces cuando el virus puede causar dos enfermedades, una que afecta principalmente a los pulmones y la otra que ataca a los riñones. La primera es la que recibe más atención porque tiene una alta tasa de mortalidad alta, de entre el 30 y el 40%.

¿Cómo prevenir el contagio?

La idea sería limitar el contacto con roedores, pero esto es complicado en ciertos contextos rurales. Para las personas que vivan en el campo, en una zona donde se sabe que hay roedores infectados con hantavirus, lo ideal sería limpiar los excrementos con una toalla de papel húmeda. Evitar aspiradora o escoba, ya que pueden dispersar los aerosoles de las heces, haciendo que sea más fácil respirarlos y contagiarse. Y sería recomendable usar guantes y una mascarilla ajustada en un espacio bien ventilado. Por último, rociar la zona con una solución de lejía y dejarla actuar durante cinco minutos.