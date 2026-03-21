¿El Idealista o El Iluso?

España cae en el índice de felicidad por el impacto de las redes en los jóvenes y otros factores

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La felicidad no es como el PIB, el salario o el paro, que pueden medirse con números y gráficos, pero ya hay índices importantes que dibujan un mapa veraz y muy inquietante de la realidad. Y que deberían despertar muchos interrogantes. Uno de ellos viene de la Universidad de Oxford, ahora lo analizamos. Otro es El Idealista, que tal vez debería pasar a llamarse El Iluso.

Cualquiera diría que España es un mejor lugar para ser feliz que Finlandia, Suecia o Islandia, donde nadie te garantiza un café en una terracita al sol en cualquier momento del año, que es la máxima expresión del bienestar para los que tal vez somos cortos de miras. Pero es un error. La máxima felicidad está en esos países nórdicos (más Costa Rica ¡e Israel!) mientras que España se hunde en el índice anual que realiza la Universidad de Oxford con el apoyo de Gallup y la ONU. Veamos.

Hay signos de alarma comunes para todos en Occidente: las redes sociales están dejando unos jóvenes mucho más infelices que hace 15 años. La hostilidad, las reacciones negativas, el condicionamiento externo y el miedo a quedar aislado minan la confianza de chavales hiperconectados que no logran protegerse del reproche virulento en redes. El debate para limitarlo está abierto y vamos tarde.

Pero, más allá de eso, llama la atención el pinchazo de un país como España, que llegó a estar en el puesto 22º del ranking mundial y ha caído al 41º, por debajo de Estados como Kazajistán, Kosovo, México o Brasil. Más grave aún en la franja de los jóvenes. El informe analiza cuestiones dispares como la riqueza, la generosidad, la desigualdad o las emociones y nosotros puntuamos demasiado alto en las emociones negativas.

El impacto de las redes, sin embargo, no lo explica todo. Las expectativas de futuro renquean en una España donde llevábamos generaciones progresando y que parece haber frenado en seco en la materia. Como ha dicho el sociólogo lago Moreno en la Cadena SER, las redes instauran un modelo depredador para los jóvenes, malogran el sueño, fomentan comparaciones obsesivas y multiplican la carga mental a los más expuestos, pero hay más: “Antes de abrir TikTok, cualquiera de mi generación invitaría a abrir Idealista”. El portal de vivienda es hoy el mapa más palpable de la frustración, la utopía, lo inalcanzable.

Coda: El índice de Oxford pone en la cola a Afganistán, donde gobiernan los talibanes (puesto 147º), y a países bajo el fuego como Líbano (141º), Ucrania (111º) y Palestina (109º). Lo de la felicidad de Israel lo vemos otro día.