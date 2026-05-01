Comisiones reducidas al pagar gasolina con tarjeta o vales: ¿qué cambia a partir del 1 de mayo?

El gobierno de México y la banca han acordado eliminar la cuota de intercambio en gasolineras para contener el alza de combustibles

El Gobierno mexicano anunció el lunes 27 de abril una medida para disminuir las comisiones que pagan las gasolineras cuando sus clientes compran con tarjeta de crédito, débito o vales. La estrategia ha sido presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum y consiste en un acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM) en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

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La iniciativa pretende eliminar la llamada “cuota de intercambio”, un cargo que los bancos cobran a las gasolineras por procesar cada pago electrónico. Esta cuota representa el 80% del total de la comisión que actualmente enfrentan las estaciones de servicio. Al desaparecer este cobro, el costo de operar con pagos digitales baja de forma sustancial para los establecimientos y se espera que ese ahorro se traslade al precio final del combustible.

En el caso de los vales de gasolina —usados principalmente por flotillas de transporte y logística—, las empresas emisoras aplicarán un descuento de un peso con 10 centavos por transacción.

Entrada en vigor y hasta cuándo aplica

La reducción de comisiones planteada por el Gobierno mexicano entra en vigor este viernes 1 de mayo y tendrá vigencia al 31 de octubre de 2026. La presidenta Sheinbaum ha adelantado que existe la posibilidad de extender la medida más allá de la fecha propuesta, dependiendo de la evolución de los precios internacionales del petróleo y el avance en la digitalización de pagos en México.

Cómo surgió esta medida

La propuesta ha surgido frente al alza de los precios internacionales del crudo, impulsada por la tensión en Medio Oriente. El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, ha señalado que la reacción del Gobierno mexicano fue rápida ante la posibilidad de que los combustibles registraran incrementos significativos.

La presidenta de México ha afirmado que, sin la intervención del Gobierno, la gasolina ya estaría por encima de los 30 pesos por litro. “Ese incremento que se provoca con lo internacional, el Gobierno está apoyando para que no se incrementen los precios de los combustibles, cuánto está apoyando, como unos 2.500 millones de pesos semanales”, ha dicho el lunes desde su conferencia en Palacio Nacional.

La mandataria ha subrayado que si bien el ahorro por transacción puede parecer pequeño —alrededor de 2,57 pesos en una compra promedio—, el impacto es significativo al tomar en cuenta el volumen de millones de operaciones diarias. Asimismo, el precio del diésel es crucial en esta estrategia debido a su efecto en la cadena de distribución de mercancías.

Hacia la digitalización de los pagos

Además del alivio en los precios de las gasolinas, la medida pretende reducir el uso de dinero en efectivo en las gasolineras y casetas de cobro en el largo plazo. De acuerdo con el presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano Mussali, los pagos digitales son más transparentes y tienen menores costos. El acuerdo para la digitalización de los pagos también involucra al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), además de las empresas emisoras de vales.

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