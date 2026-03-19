Luz contra la pederastia

La información exclusiva que publica hoy EL PAÍS demuestra que los abusos sexuales cometidos por el clero en todo el mundo, lejos de ser un asunto solo conocido hace apenas unos años, siempre lo fueron para las más altas jerarquías de la Iglesia Católica en Roma. Durante décadas, el Vaticano siguió una estrategia de ocultación que desembocó en la impunidad de miles de abusadores y en la indefensión de sus víctimas.

Una investigación internacional del diario alemán Correctiv en la que han participado EL PAÍS, The Boston Globe de Estados Unidos, Observador de Portugal y Casa Macondo de Colombia sobre documentos internos e inéditos del Dicasterio de la Doctrina de la Fe (el antiguo Santo Oficio) desmiente que el Vaticano solo empezara a recibir información sobre las denuncias de abuso de manera ordenada a partir de 2001. Y no solo eso. La documentación demuestra que incluso en los años 30, y ante la posibilidad de que el Vaticano fuera ocupado por los nazis y estos accedieran a los archivos con los religiosos pederastas, se dio orden expresa de “quemar todo”, es decir, de borrar todo rastro.

Los documentos también aportan datos sobre el papel del cardenal Raztinger, futuro Benedicto XVI, respecto a un pederasta reincidente de la diócesis de Múnich, supuesto autor de la agresión a 23 menores. El entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe conocía los antecedentes de este abusador, lo cual no impidió que fuera trasladado de destino y pudiera seguir cometiendo abusos.

Resulta significativo que, pese a la convulsión social generada en estos últimos años, Roma nunca haya revelado hasta ahora cuántos casos conoce realmente y qué documentación conserva al respecto. Con toda justicia se puede hablar de un muro de silencio levantado por la jerarquía eclesial en sus más altas instancias, muro que empezó a romperse solo hace 25 años, y no por un cambio de actitud de la institución, sino gracias a una investigación periodística publicada por The Boston Globe. En España fue la investigación iniciada por EL PAÍS a partir de 2018 —y que sigue abierta— la que ha resultado decisiva para esclarecer estos delitos y empezar de resarcir a las víctimas. La Iglesia, el Gobierno y el Defensor del Pueblo acaban de cerrar un acuerdo para indemnizarlas.

Cuando todavía no lleva un año en el cargo, León XIV tiene no solo la oportunidad sino también la obligación de pilotar un cambio de actitud real en el Vaticano. El ocultamiento y la negación son sin duda más negativos para la institución que encabeza que un valiente ejercicio de transparencia que pase por la apertura voluntaria de todos los archivos sobre hechos tan execrables. No basta con genéricas peticiones de perdón de tanto en tanto. La verdad es el primer paso hacia la justicia.