Los aeropuertos europeos advierten de que el nuevo sistema de registro biométrico está provocando retrasos de hasta tres horas

Los operadores de 15 países informan de interrupciones en el tráfico de pasajeros tras la entrada en vigor del sistema fronterizo EES de la UE

El nuevo sistema electrónico de control fronterizo de la Unión Europea está provocando retrasos “muy graves” en una quincena de aeropuertos europeos, según han avisado las propias terminales. Muchos de los pasajeros que han viajado durante estas últimas semanas, tanto en aeropuertos regionales como en grandes centros de conexión, incluidos los de Francia, Alemania, Bélgica, Italia, España y Grecia, han estado esperando hasta tres horas en los controles fronterizos.

“Esta situación, en las próximas semanas y sin duda durante los meses punta del verano, va a ser sencillamente inmanejable”, ha advertido Olivier Jankovec, director de la división europea del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI).

“Nuestros últimos datos de los aeropuertos de 15 países distintos muestran que los tiempos de espera en los controles fronterizos han aumentado significativamente desde la implantación del EES; las colas suelen durar ahora de dos a tres horas, o incluso más durante los periodos de mayor afluencia”, asegura la organización.

El Sistema de Entrada y Salida, denominado EES por sus siglas en inglés (Entry-Exit System), comenzó a aplicarse en octubre del año pasado. Debería haber comenzado a funcionar a pleno rendimiento este viernes en todos los aeropuertos del espacio Schengen —25 de los 27 países de la UE, además de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

El sistema sustituye el sello manual del pasaporte por un registro digital de los datos personales y biométricos del viajero. Para entrar y salir de la UE, los pasajeros procedentes de países no comunitarios —incluido el Reino Unido— deben pasar por unas máquinas y escanear en ellas su pasaporte, registrar su huella dactilar y hacerse una foto. Después, se pasa al control policial.

La ACI explica que, a pesar de que las autoridades fronterizas pueden suspender parcialmente el sistema si no funciona correctamente o no captura como es debido los datos biométricos del pasajero, las colas se alargan inevitablemente. “Esto [el mal funcionamiento] está generando condiciones de dificultad extrema y situaciones angustiosas para los pasajeros, además de que causa importantes interrupciones operativas tanto para los aeropuertos como para las aerolíneas”, afirman.

A la tensión que vive el sector debido a la posible falta de combustible para los aviones de cara al verano, derivada del conflicto de Oriente Próximo, se suma el estrés de la implantación del EES. La organización de aeropuertos pide que se considere la suspensión del operativo en caso de que no funcione debidamente.

“Necesitamos la capacidad de suspender por completo el registro del EES siempre que haya tiempos de espera excesivos en los controles fronterizos que resulten sencillamente inmanejables”, ha pedido Jankovec.

Según informa el diario Financial Times, la implantación del sistema ya se había retrasado en varias ocasiones debido a problemas con la infraestructura informática, la ciberseguridad y retrasos generales en los Estados miembros. La BBC informó el pasado domingo de que más de 100 personas no pudieron embarcar en su vuelo de EasyJet de Milán a Manchester antes de que despegara debido al retraso del EES.

Muchos aeropuertos todavía no han empezado a recoger datos biométricos y se limitan a registrar la información personal. Entre los problemas estructurales del sistema que señala la ACI, destacan el mal desempeño de las máquinas automáticas y la “escasez crónica de personal” en el control fronterizo, además de las caídas del sistema informático central de cada aeropuerto.

La Comisión Europea ha respondido a las advertencias del ACI, y asegura que “el sistema está funcionando muy bien”, según recoge el Financial Times. Mientras que el ACI sostiene que el registro de un pasajero en horas punta puede llevar hasta cinco minutos, la Comisión asegura que la media es de 70 segundos.

“Hay algunos Estados miembros en los que se han detectado problemas técnicos, como cabe esperar en los primeros días de funcionamiento pleno de cualquier gran sistema nuevo, pero se están abordando”, aseguran, antes de recordar: “Corresponde a los Estados miembros garantizar la correcta aplicación del EES sobre el terreno”.