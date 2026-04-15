Snap despide a 1.000 empleados, el 16% de la plantilla, para reducir costes por la presión de la IA

La empresa de internet, que rebota en Bolsa, se une a Oracle, Meta, Amazon o Salesforce, que han anunciado fuertes ajustes de plantilla

Snap se sube a la ola de despidos en la industria tecnológica derivada de la implantación de la inteligencia artificial (IA). La compañía ha comunicado la salida de cerca de 1.000 empleados a tiempo completo, lo que representa el 16% de su plantilla global, como parte de un esfuerzo del equipo directivo del consejero delegado, Evan Spiegel, para reducir costes y lograr rentabilidad. La compañía también está eliminando más de 300 puestos vacantes.

A principios de 2024, Snap anunció el despido del 10% de su plantilla para recortar costes; un ajuste que afectó entonces a más de 500 empleados.

Pero Snap no es la única tecnológica que ha puesto en marcha fuertes planes de ajuste en su plantilla. Meta, Oracle, Salesforce, Pinterest, Amazon, Autodesk y Atlassian, entre otras, han anunciado miles de despidos. Según la firma especializada Challenger, Gray & Christmas, los despidos en el sector tecnológico de Estados Unidos se encuentran, en lo que va del año, en su peor momento desde 2023. Así, las empresas tecnológicas con sede en EE UU anunciaron 52.050 recortes de empleo en el primer trimestre de 2026, cifra que supone un incremento del 40%.

El anuncio del ajuste fue bien recibido por los mercados. Las acciones de Snap se han disparado a la apertura cerca de un 9% si bien, con el paso de las horas, el avance se ha aminorado. Desde principios de año, los títulos se dejan en torno a 27%.

En un memorando enviado a los empleados el miércoles por la mañana, según adelanta Bloomberg, Spiegel afirmó que los recortes son necesarios para que Snap aumente su eficiencia en su búsqueda de un crecimiento rentable.

El ejecutivo citó las mejoras en la tecnología de inteligencia artificial que permiten a los empleados de Snap trabajar con mayor rapidez. Spiegel comunicó a los empleados, muchos de los cuales recibieron instrucciones de trabajar desde casa el miércoles, que los recortes de personal y la reducción de contrataciones disminuirán la base de costes anualizada de Snap en más de 500 millones de dólares para el segundo semestre.

Con respecto a la evolución de sus cuentas, Snap estimó que los ingresos totales aumentaron un 12% hasta alcanzar los 1.530 millones de dólares en el primer trimestre, según la información actualizada para inversores.

A su vez, el beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (ebitda) se situaron en 233 millones de dólares durante ese período.

Los despidos llegan pocas semanas después de que el inversor activista Irenic Capital Management adquiriera una participación en la compañía y exigiera cambios rápidos para mejorar su desempeño financiero, incluyendo la recomendación de que Snap redujera su plantilla con la esperanza de impulsar el precio de las acciones.