Tu empresa te quiere
Parte de los problemas de salud mental en el trabajo se solucionarían pagando mejor a los empleados
A una amiga le han puesto psicólogo 24 horas en el curro. Bueno, a ella y a sus compañeros. Les han dado un teléfono fijo y un WhatsApp donde pueden contarle sus penas y pedirle ayuda a un señor o señora terapeuta sin cargo a su nómina. Es su empresa, que los quiere, quien paga a otra firma de servicios de bienestar (sic) para que ofrezca a sus “colaboradores” un amplio abanico de soluciones para la vida moderna. Porque, además de por la mental, los nuevos partners también velan por la salud financiera (sic), el crecimiento personal y profesional y el acompañamiento en el puritito día a día: desde ayudar con la declaración de la renta a buscar guardería para tu bebé o tanatorio para tu padre. Todo, con el fin último de lograr la felicidad en la compañía, en esa energética prosa de los gurús de negocios a mayor gloria del eufemismo que da ganas de desayunar lo mismo que ellos.
A ver, como le dije a mi amiga: yo me alegro por ella y por sus compañeros y sé que todo eso obedece a la responsabilidad social corporativa de su empresa, y a un legítimo deseo de fomentar el sentimiento de pertenencia y retener el talento, además de evitar el absentismo, las bajas por depresión y ansiedad y el síndrome del trabajador quemado. Pero, por lo que sea, no me veo llamando de madrugada a un desconocido subcontratado por mis patronos para contarle, qué sé yo, que el sueldo no me llega, que los horarios me están matando, o que un jefe me hace la vida imposible. Llámenme desagradecida, desconfiada, vieja pelleja, pero igual parte de esos problemas se paliarían, como les dijo el otro día Pedro Sánchez a los empresarios, pagando mejor a los trabajadores. Sobre todo, porque ese deseo de paz y amor en el tajo no es óbice ni cortapisa para que, cualquier día, en cualquier curro, recibas una llamada invitándote a irte por esa puerta con el argumento de que los trenes solo pasan una vez y hay que cogerlos. O igual todo esto es el futuro, digo el presente, y yo no soy más que una boomer resistente a los cambios. Estoy mayora.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.