Europa endurece la clasificación por edades de los videojuegos y apunta a las cajas de botín

El sistema europeo de clasificación por edades de videojuegos, Pan-European Game Information (el famoso sistema PEGI que acompaña a los videojuegos en sus estuches y anuncios), prepara una de las mayores reformas de su historia: a partir de junio entrarán en vigor nuevos criterios que endurecerán las clasificaciones en Europa, especialmente en juegos que incluyen compras dentro del juego, cajas de botín o sistemas que fomentan el uso continuo.

Hasta ahora, PEGI evaluaba principalmente elementos como la violencia, el lenguaje, el sexo o las drogas para determinar si un videojuego era apropiado para edades de 3, 7, 12, 16 o 18 años. Sin embargo, el organismo ha decidido ampliar su enfoque para incluir también lo que denomina “riesgos interactivos”, es decir, mecánicas que pueden afectar al comportamiento o a la experiencia online de los jugadores, según un comunicado publicado por la propia agencia en las últimas horas.

Para ello, PEGI incorporará cuatro nuevas categorías en sus criterios de clasificación: La primera está relacionada con las compras dentro del juego. Los títulos que incluyan ofertas limitadas por tiempo o cantidad, o sistemas como pases de batalla de pago, recibirán una clasificación mínima de PEGI 12. Por el contrario, los videojuegos que incluyan compras vinculadas a NFT o tecnologías blockchain pasarán automáticamente a PEGI 18. La segunda categoría afecta a los objetos aleatorios de pago, como las cajas de botín o sobres de cartas virtuales. Los juegos que incluyan este tipo de mecánicas tendrán una clasificación base de PEGI 16.

Otra de las novedades aborda el llamado juego por cita, es decir, mecánicas diseñadas para incentivar que el jugador vuelva cada día, como misiones diarias. Estos sistemas se clasificarán normalmente como PEGI 7, aunque podrán subir a PEGI 12 si penalizan a quienes no regresen al juego. La cuarta categoría se centra en la seguridad en las comunidades online: los juegos que permitan comunicación abierta entre jugadores —por texto, voz o vídeo— pero que no dispongan de herramientas de moderación o mecanismos para sancionar abusos recibirán directamente una clasificación PEGI 18. Según PEGI en su comunicado, el objetivo de estos cambios es “ofrecer información más clara a padres y jugadores y fomentar que los desarrolladores apliquen herramientas de control parental y sistemas de seguridad más efectivos”.

Parece una decisión técnica, pero lo cierto es que puede afectar a algunos de los juegos más vendidos del mundo: uno de los títulos que podría verse más afectado es la popular saga de fútbol de Electronic Arts (la famosa franquicia anteriormente conocida como FIFA). Actualmente, juegos como EA Sports FC 25 cuentan con una clasificación PEGI 3, pese a incluir paquetes de cartas virtuales en el modo Ultimate Team. Con las nuevas reglas, futuros lanzamientos como EA Sports FC 26 podrían pasar a tener una clasificación PEGI 16 debido a la presencia de cajas de botín.

Los cambios no afectan automáticamente a juegos antiguos, sino que se aplicarán sobre todo a nuevos lanzamientos o cuando se vuelvan a clasificar, algo que podría afectar a grandes títulos como NBA 2K24, Madden NFL 24, NHL 24, Counter-Strike 2, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, The Elder Scrolls Online, Guild Wars 2 o Genshin Impact. Los primeros videojuegos clasificados bajo estos nuevos criterios podrían empezar a verse durante el verano, coincidiendo con eventos como la Gamescom, cuando las editoras comiencen a presentar títulos adaptados al nuevo sistema.