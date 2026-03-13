La jueza encarga un informe pericial para esclarecer si el mantenimiento de la pasarela de Santander fue “negligente”
La instructora quiere saber si existían “signos visibles de deterioro” y el mantenimiento dado a la infraestructura
La jueza que investiga el accidente de El Bocal (Santander) del pasado 3 de marzo en el que fallecieron seis jóvenes ha designado a un perito judicial a la causa y le ha pedido que emita un informe para esclarecer si el mantenimiento de la pasarela fue “negligente”. La instructora quiere conocer el estado de la infraestructura y saber “si existían signos visibles de deterioro” y “la fecha previsible del último mantenimiento realizado” para determinar si fue o no suficiente.
La titular de la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander ha adoptado esta decisión en el marco de una batería de diligencias que ha acordado para impulsar la investigación, según ha informado este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
Además del informe pericial, la jueza ha reclamado al Servicio de Emergencias 112 y a la Policía Local de Santander el protocolo de actuación para la atención de avisos vigente en la fecha de los hechos. La instructora quiere saber si se recibió o se hizo “seguimiento” a las “incidencias reportadas por ciudadanos” y sobre “riesgos en infraestructuras públicas”. De igual forma, ha reclamado que se envíe al juzgado “cualquier instrucción interna, circular o manual complementario que establezca criterios de actuación para los operadores de servicio”.
[Noticia en elaboración. Habrá ampliación]
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.