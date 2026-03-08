La jueza que investiga el colapso de la pasarela de Santander cita como investigada a la agente que desatendió el aviso del 112

Traslado del cuerpo de la joven de Guadalajara desparecida desde el martes tras el accidente en la pasarela de El Bocal.

La jueza de Santander que investiga el colapso en la pasarela de El Bocal en la que murieron seis jóvenes y una séptima quedó herida el pasado martes ha citado a declarar como imputada a la agente de Policía Local que un día antes del accidente recibió una llamada del 112 alertando del estado de la pasarela.

La magistrada también ha ordenado a la Dirección General de Costa y del Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, y al Ayuntamiento de Santander que aporten toda la documentación sobre la senda costera en la que se encuentra el puente que se vino abajo, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. La jueza ha reclamado expedientes administrativos y demás informes técnicos del proyecto de ejecución y construcción, y también todos aquellos de los que se disponga sobre el estado de conservación y mantenimiento.

En una providencia, dictada este sábado, la magistrada también ha pedido al Servicio de Emergencias 112 que aclare si desde la creación de la senda costera ha recibido más llamadas alertando sobre el estado de la pasarela y que le entregue los audios en el caso de esto haya ocurrido.

La decisión se ha adoptado después de recibir el viernes un “detallado y minucioso atestado” del grupo tercero de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de Policía Judicial y de la Brigada Provincial de Policía Científica.