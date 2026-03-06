Santander sancionará al agente de la Policía Local que no atendió el aviso de un vecino sobre la pasarela que se derrumbó

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha asegurado este viernes en una rueda de prensa que el Ayuntamiento sancionará al agente de la Policía Local que no atendió el aviso de un vecino sobre el estado de la pasarela que se derrumbó en la zona de El Bocal, en Santander, Cantabria. “Debemos de asumir este fallo y vamos a incoar un expediente informativo y sancionador sobre el agente de Policía Local”, ha manifestado.

Igual ha reconocido que la “cadena de respuesta” no funcionó. “Ha fallado (...) no tendríamos que haber llegado a esto”, ha señalado. Con todo, ha recalcado que “el Ayuntamiento no tiene que mantener esta infraestructura”. “La responsabilidad todos entendemos que es de Costas”, ha añadido, en referencia a la dirección general dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. Y ha aprovechado para agradecer al vecino que llamó al 112 el aviso: “Es un vecino ejemplar”.

Las palabras de la titular del consistorio tienen lugar después de que el jueves no precisara los motivos por los que la Policía Local no hizo nada ante el aviso de un vecino al 112, que alertó de que la plataforma que se ha desplomado se estaba “cimbreando” y podía ser peligrosa. La alerta llegó 24 horas antes que se produjera el desplome. “Vamos a dar absolutamente todos los informes de toda la documentación que se nos requiera pero primero la tendré que tener yo para que después la pueda comunicar”, argumentó entonces, a preguntas de los periodistas. “Se sabrá”, remachó, al tiempo que pedía algo de margen.

La Policía Nacional rescató el jueves en la zona de El Bocal el cuerpo de la joven de 20 años, natural de Guadalajara, que permanecía desaparecida desde el día del suceso. El desplome de esta infraestructura ha dejado seis fallecidos, todos estudiantes en la veintena, y una herida de 19 años que se recupera en la UCI del hospital Valdecilla. El último parte médico de la joven indica que se encuentra “estable” y su evolución es favorable.