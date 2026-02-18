Perú necesita estabilidad

El Congreso unicameral de Perú destituyó ayer de su cargo al presidente, José Jerí, por sus vínculos poco claros con empresarios chinos de dudosa reputación, a quienes visitaba de noche y de forma clandestina en restaurantes de Lima. La resolución del evidente escándalo se ha ido demorando durante un mes por el cálculo de los mismos legisladores que en octubre pasado votaron por Jerí para reemplazar en la presidencia a Dina Boluarte, quien había perdido todo el crédito político por la profunda crisis de inseguridad que vivía el país. La inminencia de las elecciones, previstas para el próximo abril, no detuvo al Congreso. Después de semanas de especulaciones, la Cámara decidió que era mejor cambiar al presidente, cuyo partido, Somos Perú, se define como democristiano, que administrar una situación que ahora solo se agravará.

La destitución de Jerí, un político de escasa relevancia que fue denunciado a comienzos de 2025 por abuso sexual, una causa que se archivó dos meses antes de llegar al cargo, es el resultado de una legislación que da al Parlamento poderes extraordinarios para decidir sobre el futuro del Gobierno. Perú no se rige por un sistema parlamentarista, pero los congresistas se las han arreglado para condicionar a los presidentes de acuerdo a los intereses partidistas de cada momento. El resultado ha sido que ocho jefes de Estado se han sucedido en el curso de los últimos 10 años. De los ocho, siete renunciaron, fueron destituidos o gobernaron apenas unos días al tratarse de cargos de transición. Cuatro de ellos están presos por supuesta corrupción o, en el caso de Pedro Castillo, por un intento de autogolpe de Estado. Especialmente dramático fue el caso de Alan García, quien se suicidó en abril de 2019 cuando iba a ser detenido.

Perú navega de forma sorprendente sumido en la inestabilidad, sin que a la clase política, cualquiera que sea su color, parezca preocuparle demasiado. La economía crece por encima del 3% anual y la inflación se mantiene por debajo del 2%, pero esos datos ocultan una gran desigualdad y una pobreza multidimensional —aquella que mide las carencias en educación, salud y vivienda— que roza el 70%. Unos 11 millones de personas asisten así como simples espectadores a las peleas intestinas de partidos que llevan años repartiéndose parcelas de poder según sus particulares necesidades, sin armar un proyecto de nación a largo plazo.

El país andino conocerá hoy el nombre del sucesor o la sucesora de Jarí, que saldrá de entre los mismos congresistas que lo han destituido. El nuevo mandatario tendrá como principal cometido organizar las elecciones generales y entregar el poder el 28 de julio a quien gane los comicios. Serán meses, una vez más, de intrigas, mientras los peruanos seguirán mirando resignados un espectáculo repetido, lejos de la imprescindible estabilidad que pueda poner fin a sus padecimientos.