Attaoui y Llopis, líderes de España en el Mundial de atletismo en pista cubierta

Varios atletas españoles han brillado al máximo nivel mundial en la temporada invernal de pista cubierta, otros han empezado a florecer, otros han resurgido espectacularmente, como los 8,19m en longitud del eterno Eusebio Cáceres, y muchos más han mostrado tremenda regularidad. Son la veintena –el número no es exacto, dependiendo de la última actualización del ránking mundial—de deportistas seleccionados por Pepe Peiró para el Mundial en pista cubierta, en Torun, Polonia, del 20 al 22 de marzo. De todos ellos, los que acuden con las máximas expectativas, tan asentados están en la elite mundial, son Moha Attaoui, en los 800m, y Quique Llopis –“en forma increíble”, señala Peiró—en 60m vallas.

Ausentes el campeón olímpico de triple salto, Jordan Díaz, que lleva un mes sin entrenarse y prepara la maleta para irse a entrenar fuera de España, y Ana Peleteiro, embarazada, a ambos se les puede considerar los líderes del atletismo español desde los Juegos de París, quinto Attaoui y cuarto Llopis. Y en 2026 mantienen el tono. El mediofondista cántabro (plusmarquista nacional al aire libre, 1m 42,04s) rozó en febrero el récord mundial de los 1.000m y bajó de 1m 45s en los 800 en la pista corta, 200m. Le acompañará en la distancia el catalán Josué Canales, que, en 2025, el año de su revelación, batió el récord nacional en pista cubierta (1m 44,65s) y fue bronce en el Mundial chino. Este año ha retrasado la preparación para llegar fuerte al verano, pero, asegura Peiró, “llega a Torun con las máximas ambiciones) y plusmarquista nacional en pista cubierta Llopis, atleta de corpulencia y fuerza, con más recorrido en los 110m vallas veraniegos, llega más regular que nunca, después de batir el récord nacional con 7,45s, cuarta mejor marca mundial una temporada en la que solo el polaco Jakub Szymanski (7,37s) parece por encima de una grupo muy denso.

Mujeres:

60m: Jaël-Sakura Bestué

400m: Blanca Hervás y Paula Sevilla

800m: Rocío Arroyo y Lorea Ibarzabal

3.000 m: Marta García

Longitud: Irati Mitxelena

4x400: Daniela Fra, Ana Prieto y Carmen Avilés

4x400 mixto: Markel Fernández y David García Zurita

Hombres:

60m: Guillem Crespí

800 m: Mohamed Attaoui y Elvin Josué Canales

1.500 m: Mariano García y Carlos Sáez

60 m vallas: Enrique Llopis y Asier Martínez

Longitud: Eusebio Cáceres

El equipo podría ampliarse cuando se cierre el plazo de reclamaciones del ránking mundial, y en él podrían entrar cuatro atletas más: Pol Oriach en 3.000m, Fátima Diamé y Héctor Santos o Jaime Guerra en longitud, Markel Fernández y David García en el 400m individual y Pol Ferrer en heptatlón.