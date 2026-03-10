Sin rastro del joven con autismo de 20 años desaparecido hace 22 días en La Palma

El festival de Málaga estrena este martes ‘El mapa para tocarte’, un película hecha por su madre sobre la vida de Airam

La Palma sigue sin noticias de Airam Concepción, el joven autista de 20 años desaparecido en el lunes 16 de febrero tras apearse de una guagua en la capital, Santa Cruz. El rastro de su móvil se perdió más tarde en la aledaña localidad turística de Los Cancajos. Desde entonces tampoco se han producido movimientos en su tarjeta bancaria ni en su bono de guaguas. Aquel día, la isla celebraba el día de Los Indianos, la principal festividad de Carnaval.

Con todo, la intensidad del dispositivo de búsqueda se ha reducido de forma notable en los últimos días, condicionada por las sucesivas alertas meteorológicas en el mar que han dificultado el trabajo de los equipos subacuáticos, según informa la Cadena Ser.

La Guardia Civil mantiene como principal línea de investigación la marcada por tres hallazgos: la mochila del desaparecido, un pantalón y la última localización de su teléfono. Estos elementos apuntan a un recorrido próximo a la costa en la zona de Risco Alto, en Los Cancajos.

No obstante, los investigadores no descartan otras vías. Entre las actuaciones contempladas figura la posible realización de una prueba de ADN sobre unas telas localizadas en las inmediaciones de la vivienda familiar, a fin de determinar su relevancia para el caso.

Estreno del documental

Se da la circunstancia de que la madre de Airam, la cineasta Mercedes Afonso, tenía previsto estrenar este martes en el Festival de Málaga un documental el autismo de su hijo titulado El mapa para tocarte. Afonso no acudirá a Málaga, pero se mantiene serena y entera mientras buscan a su hijo. “Grabarlo durante años nos ayudó a transitar por su enfermedad. Airam y yo hemos vivido muchos infiernos, este es uno más, yo me agarro a eso”, ha asegurado a EL PAÍS la cineasta en conversación telefónica.

Su padre, Francisco Concepción ha querido trasmitir calma y compartir su esperanza por encontrar a su hijo con vida en declaraciones a la televisión canaria. “Él asocia volver a la civilización como algo traumático, y la naturaleza con la tranquilidad”, explica.

La familia sostiene desde el inicio que se trata de una desaparición voluntaria vinculada a un “colapso de autismo”, un episodio que, aseguran, Airam ha atravesado en otras ocasiones. El día de su desaparición, según explica Afonso, su hijo sufrió un ataque que ella detectó la última vez que hablaron por teléfono. “No logré tranquilizarlo”, explica.

Afonso sigue convencida de que Airam está escondido y asustado y confía en su capacidad de supervivencia. “Me guío por intuiciones y por algunas pistas que tenemos, conozco bien a mi hijo y su enorme capacidad de resistencia. Puede alimentarse con muy poco, con insectos si hace falta”.