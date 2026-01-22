No hay que politizar como no había que politizar el 11-M. No hay que politizar como no había que politizar el ébola, donde se convocaron manifestaciones para protestar por el sacrificio de un perro. No hay que politizar como no se politizó la pandemia, donde, como todo el mundo sabe, solo murió gente en las residencias de Madrid. No hay que politizar como no se politizó la DANA, donde la dimisión del incompetente Mazón no basta. No había que politizar la catástrofe del Prestige, y por eso en 2024 Yolanda Díaz se fue a recoger pellets a una playa en campaña electoral; la tragedia se repite como farsa. No hay que politizar, pero lo personal es político. En el accidente del ferrocarril de alta velocidad en Adamuz no hay que politizar. Las causas son complejas y quién sabe: es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. En el apagón, no había que politizar. No había problemas con el mix de las renovables, pero después del apagón cambió el mix. No hay que politizar en el accidente, aunque los maquinistas llevaban tiempo alertando del estado de las vías. No hay que politizar aunque cuando se extendían las quejas por los retrasos y problemas en la red ferroviaria, el ministro Óscar Puente dijo que estábamos en el mejor momento de la historia del tren en nuestro país. No hay que politizar aunque en los últimos meses Adif había reportado ocho incidencias técnicas en el tramo del accidente. No hay que politizar aunque hace cinco meses los maquinistas denunciaron el estado de la alta velocidad entre Madrid y Barcelona y nadie hizo caso, y tras el accidente, sin explicaciones, se redujo la velocidad máxima a 160 kilómetros por hora en casi una cuarta parte del trazado (el miércoles se levantó el límite, luego se volvió a poner en parte del trazado). No hay que politizar, pero hace unas semanas Puente dijo que en esa línea los trenes podrían ir a 350 kilómetros por hora. No hay que politizar, pero estos años se han publicado artículos sobre el estado de las infraestructuras y sobre cómo una recaudación récord en impuestos no se había traducido en inversión sino en gasto. No hay que politizar, pero el anterior ministro de Transportes está en prisión preventiva por una presunta trama de corrupción. No hay que politizar, pero muchos de los que se escudan en lo público solo contribuyen a su descrédito y degradación. No hay que politizar, oímos, y quien lo dice da a entender que para él politizar es algo sucio, cuando debería ser exigir responsabilidad y transparencia. No hay que politizar, pero lo único que ha mejorado es la propaganda. No hay que politizar: son cosas que pasan.