Mercosur contra ‘Donroe’

Una mayoría cualificada de países de la Unión Europea respaldó finalmente este viernes el acuerdo comercial con Mercosur, lo que permite superar uno de los principales obstáculos a la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo, con un potencial de más de 720 millones de consumidores. El acuerdo no está exento de dificultades, sin ignorar el hecho de que el margen de negociación está agotado después de 26 años de conversaciones. Abre además importantes grietas internas, entre los países más hostiles al pacto (Francia, Polonia, Austria, Hungría e Irlanda), el sector agrícola y los defensores de la lucha climática, ante los que vuelven a imponerse los intereses de la industria. Pero no cabe duda de que el acuerdo mantiene viva la estrategia de Bruselas de ampliar alianzas y acuerdos comerciales, y lo hace además en un momento histórico muy diferente a aquel en el que se planteó: aranceles unilaterales de EE UU a todo el mundo, el asalto a Venezuela y la incautación de su petróleo. Representa, en cierta forma, la primera respuesta europea al llamado corolario trumpista de la doctrina Monroe y el “América Primero”.

La UE se jugaba con este acuerdo su credibilidad y su fiabilidad como actor internacional. El respaldo al pacto forjado entre los Veintisiete y los países del bloque sudamericano (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) era el requisito mínimo para mantener esa estrategia en pie. Ha dado el primer paso, aunque ello no garantiza necesariamente su éxito. El acuerdo es en todo caso una herramienta estratégica cuyo impacto dependerá, en última instancia, de cómo se implemente y supervise. No está claro que contemple los mecanismos necesarios para ello.

El acuerdo debe lograr también el apoyo del Parlamento Europeo y no será un paseo. Incluso puede forzar una nueva moción de censura contra el Ejecutivo de Ursula von der Leyen de manos de la extrema derecha de Patriots. En Francia, es la extrema izquierda la que ha presentado un voto de censura contra el Gobierno de Sèbastien Lecornu por no haber boicoteado el acuerdo, pese a haber votado en contra. Las concesiones de las últimas semanas al sector agrícola para ganar el apoyo de Italia no han sido suficientes para contentar al campo, que se ha manifestado en los últimos días en diferentes ciudades de la Unión y que tiene un gran poder de movilización y presión sobre las instituciones europeas y los Gobiernos.

Está por ver que los acuerdos comerciales sean la respuesta a un mundo en el que la seguridad y la defensa vuelven a dominar el tablero geopolítico. La idea misma de la Unión está basada en la creencia de que el comercio es capaz de forjar relaciones tan profundas que alejan el riesgo de conflicto bélico. De momento, Europa y América del Sur tienen una oportunidad única de demostrar que es posible integrar economías sin sacrificar valores, por medio de la negociación y el diálogo.