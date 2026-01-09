Mercosur celebra el sí europeo a la firma del acuerdo con la Unión Europea: “Es un momento histórico”

El Mercosur y la Unión Europea han puesto fecha a la firma del histórico acuerdo de libre comercio que negocian desde hace 26 años: será el próximo 17 de enero en Paraguay. La autorización del Consejo Europeo a la firma ha sido recibida con entusiasmo este viernes al otro lado del Atlántico. “Todos ganamos”, ha dicho el canciller argentino, Pablo Quirno, declaraciones que resumen el sentir del bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Se trata de un paso clave hacia la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo, con más de 720 millones de clientes potenciales.

Los países sudamericanos lo tenían todo listo para firmar en diciembre en Brasil, pero la UE dio marcha atrás en el último minuto porque Italia pidió más garantías. La decepción del Mercosur con sus socios europeos fue evidente durante la última cumbre del bloque, en la que apostaron por acelerar sus alianzas con otros países. La lentitud de las negociaciones entre ambos bloques contrasta con los rápidos cambios comerciales y geopolíticos impuestos por Donald Trump, y en los pasillos se repetía que el mundo actual es muy distinto al de 1999, cuando comenzaron las conversaciones. La UE ha perdido peso en las exportaciones del Mercosur en detrimento de China.

El voto favorable del Consejo desencalló de nuevo el proceso y le dio nuevo brío de cara a los pasos que faltan para que el acuerdo entre en vigor. Tras la firma, queda todavía la ratificación en el Parlamento Europeo y de los distintos parlamentos del Mercosur para que los beneficios comerciales pactados se hagan realidad en cada uno de los países. Los sudamericanos creen que los obstáculos finales, si aparecen, estarán del lado europeo.

Triunfo del multilateralismo

El veterano Luiz Inácio Lula da Silva, que cuando el acuerdo se empezó a gestar ni siquiera había alcanzado por primera vez el poder en Brasil, ha reaccionado al anuncio realmente exultante. “Día histórico para el multilateralismo”, ha proclamado en redes sociales minutos después de que el Consejo Europeo aprobara el pacto con Mercosur. “En un contexto internacional de creciente proteccionismo y unilateralismo, el acuerdo es un paso a favor del comercio internacional como motor del crecimiento económico, con beneficios para los dos bloques”.

Junto al componente económico por el esperado aumento de las del comercio entre los bloques, para Lula es esencial enviar un mensaje nítido al presidente de Estados Unidos. En esa línea, enfatiza que esta es “una victoria del diálogo, de la negociación y de la apuesta por la cooperación y la integración entre países y bloques”.

Lula ha agradecido públicamente al presidente español, Pedro Sánchez, “su empeño en la aprobación del acuerdo (…) por parte del Consejo Europeo”. Ambos han conversado sobre este logro y sobre la situación en Venezuela y las consecuencias del ataque de EEUU.

En los últimos meses, el mandatario brasileño dedicó enormes esfuerzos y capital político para que este acuerdo comercial saliera adelante y para que el bloque sudamericano encuentre nuevos socios comerciales. Al inicio de su tercer mandato, Lula negoció duro con la UE para que rebajara las exigencias medioambientales extras impuestas por culpa de su predecesor, Jair Bolsonaro. Mercosur logró algunas cesiones. Pero Lula decidió apostar fuerte por cerrar el acuerdo cuando Trump emprendió una guerra tarifaria contra el resto del mundo. El brasileño multiplicó los contactos dentro del bloque y con los líderes europeos. Todo estuvo listo para que la firma oficial se celebrara en diciembre en Brasil, durante su presidencia de Mercosur, como deseaba Lula, pero los desacuerdos dentro de la UE obligaron a aplazarlo unas semanas.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, será quien oficie de anfitrión en la firma del acuerdo por ser el país que ostenta este semestre la Presidencia pro tempore del Mercosur. “Es un momento histórico”, ha dicho Peña este sábado en rueda de prensa. “Se trata de uno de los mayores acuerdos de la historia del planeta, vinculando a más de 700 millones de habitantes, a dos espacios preponderantes de la economía global, que representan el 25% del PIB global y una transacción de más de 100.000 millones de dólares anuales”, ha agregado el presidente paraguayo.

La UE eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur y otorgará acceso preferencial para otro 7.5%. Según estimaciones de la UE, se prevé que las exportaciones del bloque comunitario al Mercosur aumenten en un 39%, mientras crezcan un 17% a la inversa.

Para el Mercosur y la Unión Europea, llegar a este acuerdo supone una necesidad comercial, pero también geopolítica. La ofensiva arancelaria mundial de Trump ha tenido consecuencias en el comercio mundial y la captura de Nicolás Maduro a manos de fuerzas especiales estadounidenses el pasado 3 de enero ha provocado un terremoto político en la región.