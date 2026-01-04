Trump contra América
La idea propuesta por el eslogan ‘Make America Great Again’ ha derivado en un oxímoron, una contradicción lógica sangrante
Alexis de Tocqueville escribió hace casi dos siglos que la migración contiene “el germen de una completa democracia”. El pensador francés detalló en su gran tratado, La democracia en América, las dos causas que sostienen esa premisa. “Se puede decir que, en general, a su partida de la madre patria, los emigrantes no tenían ninguna idea de superioridad de cualquier género, unos sobre otros. No son por cierto los más felices y poderosos quienes se destierran, y la pobreza, así como la desgracia, son las mejores garantías de igualdad que se conocen entre los hombres”. Sin embargo, la obviedad de que Estados Unidos se fundó a partir de uno de los flujos migratorios más importantes de la historia moderna y contemporánea choca con la negación del pasado que trasuda la agenda de Donald Trump y su guerra cultural, amplificada por las redes sociales.
La política antiinmigración del magnate republicano muestra probablemente la faceta más populista del proyecto político forjado por su antiguo asesor Steve Bannon. En 2025, primer año del segundo mandato de Trump, nieto de un inmigrante, hijo de una inmigrante y casado con una inmigrante, la tolerancia cero anunciada durante la campaña ha dado paso a un conjunto de medidas que hacen tambalear los principios de la convivencia. La actuación de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) abraza la exhibición programada de la crueldad en televisión y en las plataformas de internet, la criminalización casi sistemática del extranjero sin papeles o, en el mejor de los casos, su ridiculización. El paroxismo, aunque esté calculado, domina el debate público y alimenta a los acólitos del movimiento MAGA.
In honor of Laken Riley, @ICEgov launched Operation Angel’s Honor— in the last 2 weeks alone arresting more than 1,000 criminal illegal aliens under the authority of the Laken Riley Act.— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 22, 2025
President Trump has empowered us to arrest and remove the millions of violent criminal…
Precisamente la idea propuesta por el eslogan Make America Great Again ha derivado en un oxímoron, una contradicción lógica sangrante. Uno de los propósitos fundacionales de la actual Administración, que la Casa Blanca volvió a enarbolar en X el pasado 1 de enero acompañándolo de una inquietante fotografía del presidente con una gorra que ensombrece su mirada, es “remigración”. Esto es, una meta opuesta a todo lo que hizo grande a Estados Unidos.
New Year, New Mayor. pic.twitter.com/cG1es1jQQc— Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) January 1, 2026
El argumento que vertebra estas políticas es el habitual y carece de sofisticación en las dos orillas del Atlántico: el inmigrante es un peligro para la seguridad y la economía. No cabe duda de que entre los sin papeles hay criminales y miembros de organizaciones mafiosas o grupos terroristas que deben ser perseguidos y expulsados, pero usar a figuras abyectas para criminalizar a un colectivo es tan engañoso como negar su existencia. Y eso es justo lo que hace el actual Gobierno. “El presidente Trump nos ha dado poder para arrestar y expulsar a los millones de inmigrantes ilegales y criminales violentos que la Administración anterior dejó entrar en Estados Unidos”, escribió en vísperas de la Navidad la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. La dimensión de un problema creado o magnificado artificialmente, como esos “millones de inmigrantes violentos” o la ocupación de las viviendas, es una de las tácticas del buen populista para asegurarse apoyos en las urnas.
Mamdani: We will provide our own answer to that age-old question: Who does New York belong to? Well, my friends, we can look to Madiba and the South African Freedom Charter. New York belongs to all who live in it.— Acyn (@Acyn) January 1, 2026
Together, we will tell a new story of our city. This will not be… pic.twitter.com/vURuLuPO9n
Mientras tanto, los ultras estadounidenses y de buena parte de Occidente se han volcado en los últimos días en atacar al nuevo alcalde de Nueva York. Zorhan Mamdani, nacido en Uganda, tomó posesión el jueves con la promesa de gobernar “con audacia y sin pedir perdón”. El joven político demócrata expuso en su discurso toda una declaración de intenciones sobre la convivencia. “Daremos nuestra propia respuesta a esa antigua pregunta: ¿a quién pertenece Nueva York? Bueno, amigos míos, podemos mirar a Madiba y la Carta de Libertad de Sudáfrica. Nueva York pertenece a todos los que viven en ella”, proclamó en referencia a Nelson Mandela. “Los autores de esta historia hablarán pastún y mandarín, yiddish y creole. Rezarán en mezquitas, en sinagogas, en iglesias [...] y muchos no rezarán en absoluto”.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Archivado En
Últimas noticias
Xabi Alonso, sobre Gonzalo: “El que lo merece, tiene la oportunidad”
La ola de protestas en Irán deja varios muertos y cientos de detenidos en su primera semana, según las organizaciones sociales
Análisis de ajedrez | El Oro que deslumbra (II)
Delcy Rodríguez tiene vetada la entrada a la UE “por violaciones graves de los derechos humanos”
Lo más visto
- Así le hemos contado la última hora del ataque de Estados Unidos a Venezuela y la detención de Nicolás Maduro
- El ataque de Estados Unidos a Venezuela amenaza con provocar una nueva subida del precio del petróleo
- Última hora de Nicolás Maduro detenido y el ataque de EE UU a Venezuela, en directo | Trump advierte a Delcy Rodríguez de que pagará un precio más alto que Maduro “si no hace lo correcto”
- La Delta Force, la unidad de élite del ejército estadounidense que ha capturado a Maduro
- El ataque de EE UU en Venezuela abre una nueva época de intervenciones en América Latina