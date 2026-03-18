Los Oklahoma City Thunder y 14 más: así está la carrera para acceder a los playoffs de la NBA

Los Oklahoma City Thunder lograron la pasada madrugada la clasificación matemática para los playoffs de la NBA. Los vigentes campeones son la primera franquicia que asegura su plaza en la fase final de la competición cuando queda menos de un mes para el cierre de la temporada regular. La victoria a domicilio sobre los Orlando Magic por 108-113 fue la novena consecutiva para el grupo liderado por el MVP reinante de la liga estadounidense, un Shai Gilgeous-Alexander que se lució una vez más con 40 puntos en la dirección del equipo, el gran rival a batir para el resto en las eliminatorias. Con 54 victorias y 15 derrotas en primera posición, los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, que marchan segundos con 51 triunfos y 18 reveses, todavía pueden disputarles la plaza preeminente en la tabla.

La carrera por acceder a los playoffs, sin embargo, es inexistente en el fondo de la clasificación después de un año donde el tanking, la estrategia de perder a propósito para ganar luego en la lotería del draft, ha despertado la ira del comisionado Adam Silver y los responsables de la competición. Mientras las oficinas de la liga preparan cambios de calado para desincentivar las malas temporadas de los equipos, ya hay cuatro grupos eliminados matemáticamente cuando restan entre 13 y 14 partidos por disputarse: los Indiana Pacers (15-54), los Washington Wizards (16-52) y los Brooklyn Nets (17-51) en el Este, y los Sacramento Kings (18-52) en el Oeste.

Lo cierto es que del undécimo clasificado para abajo en ambas conferencias, nadie amenaza a los equipos situados en la batalla por el play-in. Puede asegurarse que tampoco estarán en la fase final, a falta de confirmación matemática, los Milwaukee Bucks del dos veces MVP Giannis Antetokounmpo, de nuevo lesionado, y los Chicago Bulls. En el Oeste, los Memphis Grizzlies de Santi Aldama, también lesionado, los New Orleans Pelicans, los Dallas Mavericks de Cooper Flagg, número uno del draft y aspirante a novato del año, y los Utah Jazz están a días de quedar eliminados, para nada una sorpresa ya que es precisamente lo que pretendían.

La lucha por el posicionamiento entre los clasificados sí está mucho más interesante. Mientras Thunder y Spurs se juegan la cabeza en el Oeste, los sorprendentes Detroit Pistons (49-19) resisten como pueden pero todavía con algo de margen el envite de los Boston Celtics (45-23) y los New York Knicks (45-25) en el Este, llamados a ejercer como favoritos a todo una vez alcanzada la fase final. En tierra de nadie se sitúan los Cleveland Cavaliers de Donovan Mitchell y James Harden, cuartos con 42 victorias y 27 derrotas. Por detrás, seis equipos situados en un pañuelo de cuatro partidos se juegan las dos últimas plazas de acceso directo y el mejor posicionamiento para el torneo eliminatorio de acceso, el play-in.

En el Oeste la batalla está algo más clara. Los Angeles Lakers de Luka Doncic y LeBron James llegan con una racha de seis triunfos y 43 victorias y 25 derrotas al esprint final, terceros en la clasificación, pero muy lejos de los dos equipos en cabeza. Los angelinos están separados por un suspiro de los Houston Rockets (41-26), Denver Nuggets (42-27) y Minnesota Timberwolves (42-27), quienes cierran las plazas de clasificación directa. Los Phoenix Suns, séptimos con un balance de 39 victorias y 30 derrotas, tienen que limar los tres partidos de distancia respecto a los equipos que les preceden y cuentan con margen por detrás, donde Los Angeles Clippers, los Golden State Warriors y los Portland Trail Blazers lucharán por la ventaja de campo y la posibilidad de disputar tan solo un encuentro en el play-in.

La temporada regular de la NBA termina el próximo 12 de abril con una jornada maratón donde juegan los 30 equipos de la liga. Entre el 14 y el 17 del próximo mes se disputará el torneo play-in, que disputan desde el séptimo al décimo clasificado de cada conferencia. Los playoffs arrancarán el sábado 18 de abril, con el primer partido de las Finales de la NBA programado para el miércoles 3 de junio. La liga estadounidense lleva siete años coronando a un campeón distinto cada temporada, un dato inédito en sus ocho décadas de historia.