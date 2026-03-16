Santi Aldama pone fin a su mejor temporada en la NBA con una visita al quirófano

El ala-pívot canario de los Memphis Grizzlies se someterá a una artroscopia con el objetivo de solventar las molestias que arrastra en su rodilla derecha desde comienzos de febrero

En una temporada para el olvido a nivel colectivo, con el equipo en caída libre, Santi Aldama se despedirá de su mejor curso individual en la NBA de baja indefinida. El ala-pívot de los Memphis Grizzlies, de 25 años, es uno de los dos jugadores españoles que participan en la competición, pero lleva en paradero desconocido desde el pasado 5 de febrero, cuando disputó su último encuentro del curso con 12 puntos, seis rebotes y 24 minutos en pista en una victoria a domicilio contra los Sacramento Kings. Unas molestias en la rodilla derecha bastante indefinidas han fastidiado al jugador de Las Palmas, llamado a ser uno de los líderes de futuro de la selección y también miembro prominente del vestuario de la franquicia de Tennesse.

Este lunes, el equipo anunció a través de un escueto comunicado que Aldama deberá finalmente pasar por quirófano para someterse a una artroscopia en su rodilla maltrecha y, adicionalmente, recibirá una inyección ortobiológica para tratar los dolores recurrentes del interior en el compartimento troclear de la rodilla. “Se espera que el jugador tenga una recuperación completa, y se compartirá un calendario para su retorno después de la intervención”, cuentan desde los Grizzlies.

Aldama, en crecimiento lento pero constante desde su aterrizaje en la NBA en 2021, ha promediado 14 puntos, 6,7 rebotes y 2,9 asistencias en 28 minutos de juego (47,9% en tiros de campo y 35% en tiros de tres) en su quinta campaña en la liga estadounidense, donde ha podido acumular tan solo 43 partidos. A finales de diciembre, en estado de gracia, firmó su mejor marca anotadora en la competición con 37 tantos, una cifra que calcó luego a los dos días y coincidiendo con la Nochebuena. A pesar de crecer a nivel individual, los Grizzlies juegan al descarte desde el parón del All Star en febrero y marchan undécimos con un balance de 23 victorias y 43 derrotas, pensando ya en la lotería del Draft y en el proyecto de futuro del grupo, que pasa por traspasar en verano a su gran estrella Ja Morant y empezar de cero una vez más.

“Este año ha dado un paso adelante, y lo está haciendo muy bien. A nivel numérico, se nota en su anotación y capacidad reboteadora, pero también se nota el poso de la madurez en una liga donde no es fácil empezar y en la que él se está asentando y se está convirtiendo en parte importante de su equipo”, le piropeaba Chus Mateo, seleccionador nacional, coincidiendo con la visita de Aldama a Europa para los dos encuentros de temporada regular en Berlín y Londres, precisamente donde el jugador empezó a acusar dolores en la articulación.

El jugador presumía de una clara mejora defensiva en el uno contra uno, una mayor confianza y una mejor toma de decisiones gracias a la libertad ofrecida por el finlandés Tuomas Iisalo, su entrenador desde finales del curso pasado. Aldama, acostumbrado a lanzar más de la mitad de sus tiros desde la larga distancia, ganó peso en la pintura este año, sumando en una de sus mayores virtudes, la versatilidad para adaptarse a lo que más necesite el grupo. El canario, que había cobrado 10 millones de dólares en cuatro años con su contrato de novato en la liga, había estrenado esta temporada su nuevo vínculo de tres cursos por un total de 52 millones de dólares.

Memphis, que se encuentra a ocho victorias de la lucha por el ‘play-in’ cuando quedan 16 partidos para el fin de la fase regular, tiene ahora mismo a nueve jugadores de baja por lesión.