Miguel Sastre Uyá, diputado por Cádiz, nuevo secretario general de Nuevas Generaciones del PP tras la dimisión de Carlo Angrisano

El diputado por Cádiz Miguel Ángel Sastre Uyá, de 29 años, será el nuevo secretario general de Nuevas Generaciones del PP, la asociación que aglutina a los jóvenes del Partido Popular. Como avanzó este periódico, fuentes de la organización apuntaban ya con claridad a Sastre Uyá como la figura designada para ocupar ese puesto tras la polémica dimisión de su predecesor en el cargo, Carlo G. Angrisano. El parlamentario gaditano había asumido las funciones de facto desde hace tiempo y era el favorito de la presidenta estatal de la estructura, la dirigente vasca Beatriz Fanjul, de 34 años.

Las Nuevas Generaciones del PP (NN GG) convulsionaron el domingo 8 de marzo con la salida de Angrisano, sobrino del eurodiputado ultra Juan Carlos Girauta, y su vídeo publicado en redes sociales pidiendo el voto para Vox. La decisión sobre su sustituto estaba tomada desde el primer momento y no tardaría en ser anunciada. Angrisano trató de disputar las primarias por el liderazgo de NN GG a Fanjul en 2021. Pero la dirección nacional de entonces, con Pablo Casado a la cabeza, frenó sus aspiraciones e impuso una lista unitaria con Fanjul de número uno y Angrisano de número dos. La presidenta de los jóvenes populares quería en realidad a Sastre Uyá de segundo, pero tuvo que relegarle al tercer puesto como coordinador general para aplacar la pugna con Angrisano. Sin embargo, y desde aquel momento, presidenta y secretario general Fanjul nunca mantuvieron una buena relación.

Ahora, tras la marcha de Angrisano, Sastre Uyá será designado formalmente como secretario general tras una reunión de la junta directiva de Nuevas Generaciones convocada este jueves. Su mandato no será por un largo período de tiempo, pues aún está pendiente la celebración del congreso nacional de NN GG, que tendría que haberse celebrado según los estatutos en abril de 2025, y en el que deberían abordarse unas nuevas primarias por el liderazgo de la organización. Génova no prevé que el cónclave juvenil se convoque a corto plazo.

Diputado en el Congreso del PP por Cádiz, Sastre Uyá es graduado en Fundamentos de la Arquitectura por la Universidad de Sevilla y tiene un máster habilitante por la Universidad Europea. Hizo prácticas en la capital hispalense y trabajó como arquitecto colaborador, hasta que en 2021 empezó a trabajar como asesor en el Ayuntamiento de Madrid dentro del gabinete José Luis Martínez-Almeida. El alcalde es muy próximo también a Fanjul. Otra pieza clave en el rompecabezas fue el exconcejal madrileño Ángel Carromero, que junto a Martínez-Almeida aupó tanto a Fanjul como a Sastre Uyá y a otros cargos jóvenes al comité ejecutivo de los cachorros del PP ante Casado.

Sastre Uyá dejó su puesto en el Ayuntamiento de la capital en 2023, cuando entró en el Congreso como diputado por Cádiz esta XV legislatura. Según su declaración de bienes y rentas registrada, cobró 61.000 anuales por su trabajo en el gabinete de Martínez-Almeida y tiene dos pisos en propiedad, uno en Madrid y otro en Cádiz. En la Cámara baja, es portavoz del área de Juventud en la Comisión de Juventud e Infancia, portavoz adjunto de Agenda Urbana en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana y vocal en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades. También colabora como columnista y de tertuliano en la radio andaluza de Canal Sur.

Con su nombramiento, Nuevas Generaciones del PP trata de dar carpetazo a una crisis mediática desatada por Angrisano. Fuentes autorizadas afirman que el exsecretario general llevaba meses sin ejercer como tal. Su dimisión, en medio de la campaña de Castilla y León y en batalla por el voto joven con Vox, supuso en cualquier caso un mazazo público, que hizo aflorar la batalla previa entre Fanjul y Angrisano. Según la última encuesta de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER, Vox es el primer partido en intención de voto en los tres grupos de electores de 18 a 44 años, un liderazgo aupado por su éxito entre los hombres de esos segmentos. Entre los varones de la generación Z, de 18 a 28, cosecha un 41% de intención de voto. Entre los varones millennials, de 29 a 44, baja, pero sigue al frente con claridad con un 31,2%.