Ir al contenido
_
_
_
_
Opinión
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

El precio de la corrupción

Dado el amaño de contratos que hemos visto estos meses, ¿qué joven va a querer montar una empresa para ir a una licitación pública?

Víctor Lapuente
Víctor Lapuente
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

¿Cuánto nos cuesta la corrupción? Para empezar, no sabemos ni cuánta tenemos. Si se disparan los casos en un país puede ser porque la corrupción crece o precisamente por lo contrario: porque la justicia empieza a actuar en serio.

Para medir la corrupción confiamos en medidas indirectas, como las percepciones de los expertos. Y esas cifras son preocupantes para España. Los indicadores internacionales recogen un inexorable deterioro de la posición de España en la lucha contra esta lacra. Los escándalos que hemos conocido este año, de políticos de varias administraciones, legislaturas y colores que toman decisiones para favorecer a sus amigos, no son una excepción a la regla, sino la confirmación de la tendencia de que algo va mal en nuestro país desde hace tiempo.

Caer en estos indicadores no es inocuo, sino que tiene un precio elevado para el conjunto de la sociedad. Gran parte de las diferencias en bienestar y crecimiento económico entre los países europeos se explican por una sola variable (y no es la ideología del Gobierno, ni la religión protestante, ni las horas de sol): la calidad de las instituciones medidas por estos indicadores.

Las encuestas a las empresas son otro termómetro en rojo. Según Ipsos, un 86% de las empresas españolas (frente a un 63% de las europeas) cree que la corrupción está extendida por el país. Y, según un informe del Instituto de Estudios Económicos, España ha aumentado su distancia con respecto a la Unión Europea tanto en la calidad de las instituciones como de las regulaciones. No solo damos sensación de más corrupción, sino también de mayor inestabilidad. Y la incertidumbre es una losa sobre la inversión.

La percepción de corrupción disuade el emprendimiento. Dado el amaño de contratos públicos y regulaciones que hemos visto estos meses, ¿qué persona joven va a querer montar una empresa para ir a una licitación pública? ¿Quién va a encerrarse a estudiar una solución tecnológica para el problema de desnivel de un puente cuando sabe que ir a tomarse un café con Fulanito es más rentable para ganar un contrato?

A estos costes se añade el precio de las medidas anticorrupción. Por ejemplo, la exigencia de sistemas de compliance anticorrupción a las empresas que quieran contratar con la administración se traducirá en más procedimientos a cumplimentar por unos ya exigidos licitantes. La cultura de la integridad puede convertirse en una doble pesadilla: la tortura del papeleo para los contratistas bienintencionados y la oportunidad del trapicheo para los malintencionados.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Clausuras

David Trueba

Vayámonos de X

Thiago Ferrer Morini

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Vinos
colecciones
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
colecciones
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
colecciones
Ediciones especiales, a un precio inigualable
Ediciones especiales, a un precio inigualable
colecciones
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_