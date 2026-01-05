Leticia Cienfuegos-Jovellanos, librera y creadora de contenido: “Hay niños de 11 años que piden libros con sexo explícito, y es un error”

En sus vídeos en redes sociales, la librera Leticia Cienfuegos-Jovellanos habla de temas como el sexo explícito que aparece en las novelas que leen los adolescentes o del precio de los libros.

Con 90.000 seguidores en Instagram y 33.000 en TikTok, la dueña de la librería Momo, en Gijón, recomienda a las familias que antes de comprar un nuevo título vayan con los niños a la biblioteca para conocer sus gustos

A Leticia Cienfuegos-Jovellanos (Sevilla, 52 años) le ha cambiado la vida convertirse en librera. “De todos los trabajos que he tenido, este es el más bonito”, asegura en conversación telefónica. Antes de regentar la librería Momo, en Gijón (Asturias), trabajó en el sector de la hostelería en Sevilla y, después, como directora de un hotel en Galicia, donde vivía parte del año, dejando a su familia en Asturias. Así que pasaba largas temporadas viviendo en el hotel o viajando por carretera, por eso, cuando vio que esta librería de su barrio en Gijón cerraba, no lo dudó. “Presenté la renuncia en el hotel y me vine a trabajar a la librería sin tener ni idea de este asunto, más que a mí me gustaba la lectura”, confiesa.

En septiembre de 2025 cumplió un año como librera, y no ha parado de subir seguidores en sus redes sociales, donde actualmente cuenta con más de 90.000 en Instagram y más de 33.000 en TikTok. Lo ha conseguido por la naturalidad y la sinceridad con la que habla de temas como el sexo explícito que aparece en las novelas que leen los adolescentes, el precio de los libros o el controvertido último Premio Planeta, la novela Vera, una historia de amor, de Juan del Val. “A mi edad, me veo capacitada para dar la opinión que sea y a quien le guste bien y a quien no, adiós muy buenas”, reconoce quien siempre tuvo claro que su negocio debía estar en redes sociales. “Soy muy disciplinada e intento poner tres vídeos a la semana porque hay que alimentar al monstruo”, asegura sobre el trabajo constante en sus perfiles. En ellos también ofrece recomendaciones muy cuidadas sobre lecturas para niños y para toda la familia.

PREGUNTA. En redes sociales habla a las familias sin rodeos de los temas más comprometidos. Uno de ellos ha sido si se deben leer los clásicos en los institutos. ¿Por qué?

RESPUESTA. La lectura la asimilo a la hostelería. Durante las vacaciones a lo mejor no estás en el mejor hotel del mundo, pero si la experiencia general que te llevas es agradable vas a recordar esas vacaciones siempre. Y la lectura es exactamente lo mismo. Si toda la experiencia que te genera visitar la librería o coger un libro sobre el tema que estás leyendo te genera bienestar, tú no lo vas a dejar. Pero si compras un libro por obligación, que es muchas veces lo que pasa con las lecturas obligatorias en los colegios, si a niños o adolescentes que no leen nunca les das los clásicos adaptados, ¿qué sentido tiene? Quizás los clásicos hay que trabajarlos en clase, sacarle el provecho a la escritura, que entiendan la época, pero que se lo lean es absurdo porque esos niños llevan años sin coger un libro de lectura y no lo van a coger después de leerse La Celestina. Entonces, no les va a calar porque la experiencia general no es buena.

P. ¿Dejan las familias elegir a sus hijos los libros?

R. Pues los padres dejan elegir a los hijos casi siempre y muchas veces los hijos se equivocan. No tienen criterio porque un niño de ocho años entra en la librería y es imposible que sepa de qué van los libros o qué temática tienen. Puede saber si tiene más o menos letra, eso sí. Policán, (SM, 2017), por ejemplo, es una serie que a los críos les encanta, pero porque es totalmente gráfica. Tiene muy poca letra y no se puede dejar a un niño con diez años que lo esté leyendo por mucho que le enganche. Para siete u ocho años sí, pero hasta ahí. Hay críos que, porque eligen ellos, se quedan anclados en cosas que ya no son de su edad.

P. Entonces, ¿qué deben mirar las familias a la hora de comprar un libro infantil?

R. Hay que mirar, por supuesto, la edad. Hay niñas que con 11 años piden libros de romántica que tienen sexo explícito, y para mí es un error, porque las cabezas no están preparadas para ciertos temas a ciertas edades. O libros que son muy agresivos o con un lenguaje vulgar para niños muy jóvenes. Lo primero es buscar la edad correcta del libro, que para eso hay unas indicaciones aproximadas de una edad recomendada. Pero, después, hay que ver qué tipo de lectura le gusta. Tengo muchos clientes que lo único que quieren es reírse con un libro y me vuelvo loca porque no te creas que hay tantos libros divertidos. A cada niño hay que darle lo que corresponde con su edad, pero luego hay que intentar averiguar qué temática es la más afín a él.

P. ¿Y a la hora de adquirir uno para adolescentes?

R. Exactamente lo mismo. Hay adolescentes que, entre 13 y 14 años, descubren a Carlos Ruiz Zafón, les encanta y pegan un salto en la lectura, pero hay otros que se quedan anclados en fantasía o romances. ¡Ojo! No está mal, pero está bien que, cuando todavía estás aprendiendo, toques distintos campos para ver cuál es el que más te gusta. Muchas veces vienen las madres buscando un libro concreto para 12 años y, cuando les digo que esto no es para esa edad, me dicen: “Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si es lo que lee y, por lo menos, lee“. A mí eso no me vale. No es una forma correcta de afrontar la lectura, porque ni maduramos con la lectura ni nos aporta nada bueno. No vale leer cualquier cosa por el hecho de leer. Hay muchas relaciones tóxicas, mucho sexo insano en los libros, entonces el que lea cosas que no son ni de su edad, ni muy recomendables, a mí no me sirve. Casi que para eso prefiero que no lea.

P. ¿Tiene familias enteras lectoras como clientes?

R. Sí, y me da un gustazo tremendo, porque vienen y cada uno elige un libro y son familias que luego van mucho a la biblioteca también. Mucha gente, por redes sociales, me pregunta por libros, y aconsejo que antes de comprar vayan con los niños a la biblioteca y miren la cantidad de letra y el grosor del libro porque eso les influye a los más jóvenes. Y, en infantil, hay libros baratísimos de lógica, con puzles, con pop-ups, de sentimientos... alguno gustará cuando vienen las familias y cada uno escoge el suyo.

P. Cuando se lee en familia, ¿se forman lectores?

R. Hay familias que, aunque los padres lean, los niños no. Puede ser. Pero en una familia donde los niños se crían leyendo y tú no estás con el móvil, es raro que ese niño no acabe leyendo. Es posible que tú crees todo ese ambiente y seas lector y tu hijo no salga lector, puede ser, pero lo normal no es. Pero yo no solo abogo por la lectura, abogo también por el tiempo en familia, pero hay que crear momentos, no me vale el “yo leo y mi hijo no lee”, porque si tú lees cuando te vas a la cama y tu hijo lleva dos horas durmiendo no has creado ese momento con el niño o adolescente.