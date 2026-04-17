Trump, sobre el Gobierno de España: “No han estado ahí para nosotros”

El presidente estadounidense se queja de la falta de apoyo del Gobierno español en la guerra de Irán tras la negativa a usar las bases militares y el cierre del espacio aéreo para los aviones de su ejército

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a cargar contra España por no apoyarle en la guerra de Irán. A través de un comentario en su red social, Truth, ha compartido una información publicada por la cadena CBS que se hacía eco de una exclusiva adelantada por EL PAÍS hace un par de semanas sobre la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de cerrar el espacio aéreo para los aviones militares estadounidenses que realizan misiones en Irán. “No han estado ahí para nosotros”, ha escrito el mandatario republicano en Truth.

El mensaje lanzado este viernes es el primero sin que nadie le pregunte al respecto. La tensión diplomática entre la Casa Blanca y el Palacio de la Moncloa lleva in crescendo desde que Trump volvió a sentarse en el despacho oval tras ganar las elecciones presidenciales en 2024. El republicano ha afeado en repetidas ocasiones a Sánchez que no gaste más en defensa o por su falta de apoyo en Irán. Ha amenazado con subir los aranceles o con otras medidas de índole comercial, aunque las amenazas nunca han pasado de las palabras.

Pero la tensión se ha intensificado tras el inicio de los bombardeos sobre Teherán. El Gobierno de España se ha opuesto en público a la guerra y ha abanderado un movimiento contra la agresión de Estados Unidos. El Ejecutivo de izquierdas ha recuperado el viejo lema de hace más de dos décadas, “No a la guerra”, como símbolo de oposición a la actitud de Washington.

El mensaje de este viernes no es el único que el ocupante del despacho Oval ha lanzado contra España desde que inició la guerra contra el régimen de los ayatolás. “No están cooperando en absoluto”, dijo Trump hace un mes en la Casa Blanca sobre las autoridades españolas. “Lo están haciendo realmente mal”, dijo cuando el presidente del Ejecutivo denegó a Washington el uso de las bases de Rota y Morón para operaciones relacionadas con la guerra en Oriente Próximo. Y agregó: Trump añadió: “Déjenme darles las buenas noticias. La gente de España es fantástica. Sus gobernantes, no tanto”.

Antes de eso, el presidente estadounidense calificó a su aliado europeo como un socio “terrible”. Dos días después, en una entrevista con el New York Post, llamó a España “loser”, “fracasada”.

España no es el único país europeo que ha denegado a Estados Unidos el uso de su espacio aéreo para sus aviones militares que participan en la operación Furia Épica contra Irán. Otros países como Reino Unido, Francia, Alemania o Italia también han puesto algún tipo de restricciones. España no impidió el uso de las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) por parte de aviones de combate o reabastecimiento en vuelo que cooperen en el ataque y además, desautorizó el uso de su espacio aéreo a las aeronaves estadounidenses destacadas en terceros países, como el Reino Unido o Francia, según adelantó EL PAÍS.

Decepción con los socios europeos

Trump ha mostrado en repetidas ocasiones su decepción con los socios europeos de la OTAN por no apoyarle en la guerra contra Irán, ni en organizar una coalición para reabrir el estrecho de Ormuz, que ha estado bloqueado durante seis semanas por Teherán como respuesta a la agresión estadounidense e israelí.

La Casa Blanca ha amenazado con retirar tropas de algunas bases europeas e incluso cerrar bases militares en aquellos países que no han cooperado con la operación militar para acabar con el régimen islamista.

El mensaje de reproche publicado por Trump contra España se produce el mismo día que ha anunciado la reapertura del estrecho de Ormuz por parte de las autoridades iraníes tras confirmarse el alto el fuego entre Israel y el Líbano. El republicano se ha mostrado eufórico. “Es un gran y brillante día para el mundo”, ha escrito en la plataforma que creó cuando fue expulsado de las principales redes sociales en 2021 tras alentar a las masas a asaltar el Capitolio para impedir la confirmación de la victoria de Joe Biden. El antiguo promotor neoyorquino que se hizo rico dando pelotazos inmobiliarios se ha acordado de los países que no le han apoyado en su cruzada en Oriente Próximo. “Ahora que la situación en el estrecho de Ormuz ha concluido, recibí una llamada de la OTAN preguntando si necesitaríamos ayuda. LES DIJE QUE SE MANTUVIERAN AL MARGEN, A MENOS QUE SOLO QUIERAN CARGAR SUS BUQUES DE PETRÓLEO. ¡Fueron inútiles cuando se les necesitó; un tigre de papel!“, ha escrito a modo de reproche contra los socios de la OTAN.