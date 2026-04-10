Última hora de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Trump advierte a Irán por su plan de cobrar a los buques para atravesar el estrecho de Ormuz: “¡Más les vale no estar haciéndolo!”
Hezbolá lanza ataques sobre Tel Aviv y el centro de Israel | Una delegación iraní llega a Pakistán para las negociaciones con EE UU, según ‘The Wall Street Journal’
Momentos clave
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha vuelto a cargar contra Irán en la madrugada de este viernes por su plan de cobrar una tasa a los buques que atraviesen el estrecho de Ormuz. En un mensaje en su red social, Truth Social, Trump ha afirmado: “¡Más les vale no estar haciéndolo! Y si están haciéndolo, ¡más les vale parar ahora mismo!”. Mientras, siguen los ataques cruzados entre Israel y Hezbolá, después de que ayer jueves el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunciase las primeras “conversaciones directas” para lograr el desarme del grupo. Hezbolá ha lanzado en las últimas horas ataques contra Tel Aviv y Ashdod, en el centro de Israel, sin dejar víctimas. Estados Unidos e Irán negociarán a partir de este viernes, si nada se tuerce, un posible final de la guerra entre ambos en Islamabad. Una delegación iraní ya ha llegado a la capital paquistaní, según The Wall Street Journal.
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El actual sistema político iraní ha pasado sus 47 años de vida bajo la sombra de una personalidad carismática que marcó su rumbo: la del ayatolá Ruhollah Jomeini, su fundador y primer líder supremo (1979-1989). Definida a menudo como “régimen de los ayatolás” —Jomeini blindó la tutela de los jurisconsultos (los clérigos) sobre las decisiones del Estado—, la República Islámica es una autocracia que ha seguido funcionando en los 40 días que dura la guerra, incluso después de que Israel y Estados Unidos mataran al líder supremo Ali Jameneí. Y continúa haciéndolo mientras su sucesor, Mojtaba Jameneí, permanece en paradero desconocido. Según diversas especulaciones, Jameneí podría estar herido o incluso incapacitado para gobernar.
Irán no negociará con EE UU hasta que se aplique la tregua en Líbano, según medios iraníes
Irán no participará en las negociaciones con Estados Unidos en Pakistán para poner fin a la guerra hasta que no se aplique el alto el fuego en Líbano, que ha sufrido duros ataques israelíes en los últimos días.
“Las negociaciones siguen suspendidas hasta que Estados Unidos cumpla sus compromisos en relación con el alto el fuego en el Líbano y el régimen israelí ponga fin a sus ataques”, informaron las agencias Fars y Tasnim, ambas vinculadas con la Guardia Revolucionaria.
Los dos medios citaron a fuentes informadas de la situación e indicaron que aún no se ha desplazado el equipo negociador iraní hasta Islamabad, donde está previsto que comiencen mañana las negociaciones. (Efe)
Uno de los textos fundamentales de la unidad europea se firmó el 24 de octubre de 1648. Se trata de la Paz de Westfalia, el acuerdo que acabó con la Guerra de los 30 años (entre 1618 y 1648), seguramente el conflicto más salvaje que haya padecido el continente, incluso peor que la Segunda Guerra Mundial. Por poner un ejemplo: la antigua URSS fue el país que sufrió más bajas entre 1941 y 1945, con la pérdida del 12% de sus habitantes. En la gran guerra europea del siglo XVII murieron unos ocho millones de personas y algunos territorios padecieron especialmente: Bohemia pasó de tres millones a 800.000, lo que supone una pérdida de población en torno al 73%.
Ligeras subidas en las Bolsas europeas y el petróleo con el foco en las conversaciones de tregua
Los inversores muestran un optimismo moderado con la atención en las conversaciones de alto el fuego entre Teherán y Washington, que están programadas para llevarse a cabo en Pakistán durante el fin de semana. El petróleo brent sube ligeramente, un 0,50% hasta los 96 dólares el barril, al igual que los futuros del EuroStoxx 50, que apuntan a suaves ganancias en la apertura de la sesión. En Asia, los índices registran signo positivo. El índice Nikkei Japón suma un 1,5% y el índice MSCI Asia-Pacífico se anota un 0,7%.
Hezbolá lanza ataques sobre Tel Aviv y Ashdod, en el centro de Israel, sin dejar víctimas
El grupo chií Hezbolá ha lanzado la madrugada del viernes andanadas de misiles sobre Tel Aviv y sus alrededores, una de las oleadas de ataques que más al sur ha llegado en Israel, sin que se registraran víctimas ni impactos directos. Las sirenas se activaron alrededor de la una de la madrugada en hora en zonas del centro del país, incluida la ciudad costera de Ashdod, donde se dirigía directamente el ataque, según informó el Ejército de Israel en información recogida por medios locales. Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), la activación de las alarmas en Tel Aviv se debió a la caída de restos y metrallas de los misiles interceptados.
El servicio de emergencias Magen David Adom (MDA) aseguró que no se registraron heridos ni víctimas. Se trata de uno de los ataques más al sur realizados por Hezbolá en el marco de este nuevo capítulo de conflicto entre el Estado judío y el grupo proiraní, desencadenado a raíz de la ofensiva conjunta entre Israel y Estados Unidos contra Irán. Hezbolá también anunció más andanadas en el norte de Israel, sobre la región fronteriza con el Líbano.
Mientras que Irán reclama que el Líbano debe estar incluido en el alto el fuego pactado hace dos días con Estados Unidos, Washington y Tel Aviv rechazan esta posición. El Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que empezará negociaciones directas con Líbano para desarmar Hezbolá, mientras que Estados Unidos asegura que acogerá estos diálogos. El grupo chií, por su parte, considera los ataques de Israel sobre el Líbano una violación al alto el fuego. (Efe)
Trump: Irán está gestionando el estrecho de Ormuz de modo “deshonroso”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado a Irán de gestionar de modo “deshonroso” el paso del petróleo a través del estrecho de Ormuz.
“Irán está haciendo un muy mal trabajo, deshonroso dirían algunos, para permitir que el petróleo cruce el estrecho de Ormuz. ¡Ese no es el acuerdo que tenemos!”, ha escrito el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje en Truth, su red social. Es el segundo texto en algo más de una hora en el que Trump expresa su enfado por el bloqueo casi absoluto que Irán sigue imponiendo al paso de crudo por el estrecho, pese a que el acuerdo de alto el fuego entre ambos prevé que Teherán permitirá la circulación de buques por ese paso.
En un mensaje previo, Trump había advertido a Irán que abriera totalmente el estrecho al tráfico marítimo y no cobrara peajes a los buques que pasen por Ormuz.
“Hay informaciones de que Irán está cobrando tarifas a los buques petroleros que atraviesan el estrecho. Más les vale que no sea así, y si lo es, ¡más les vale que dejen de hacerlo ahora mismo!”, había escrito el inquilino de la Casa Blanca en el mensaje anterior.
Los vecinos más curiosos del barrio de Corniche el Mazraa, en el centro de Beirut, saben adónde mirar. Porque allá donde había una torre residencial ahora solo se aprecia un enorme boquete, como si un botón hubiera hecho desaparecer el suelo bajo la construcción. Las paredes de los edificios limítrofes están calcinadas o han vencido. Ante ese panorama, decenas de soldados, paramédicos, bomberos y operarios siguen con las labores de rescate. Otros, como Ziad, retoman su vida diaria pese a que la escalada que el ejército israelí acaba de provocar y que ha causado decenas de muertos a las puertas de su comercio. “Ya está, dejad que nos maten a todos cuanto antes”, plantea este jueves desde el otro lado del mostrador: “Pero prefiero que me maten en mi barrio”.
Buenos días. Arrancamos la narración en directo de la última hora del conflicto en Oriente Próximo, en este viernes 10 de abril. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha vuelto a cargar contra Irán en la madrugada de este viernes por su plan de cobrar una tasa a los buques que atraviesen el estrecho de Ormuz. En un mensaje en su red social, Truth Social, Trump ha afirmado: “¡Más les vale no estar haciéndolo! Y si están haciéndolo, ¡más les vale parar ahora mismo!”.
Mientras, siguen los ataques cruzados entre Israel y Hezbolá, después de que ayer jueves el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunciase las primeras “conversaciones directas” para lograr el desarme del grupo. Hezbolá ha lanzado en las últimas horas ataques contra Tel Aviv y Ashdod, en el centro de Israel, sin dejar víctimas.
Estados Unidos e Irán negociarán a partir de este viernes, si nada se tuerce, un posible final de la guerra entre ambos en Islamabad. Una delegación iraní ya ha llegado a la capital paquistaní, según The Wall Street Journal.
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