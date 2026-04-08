Acuerdo entre EE UU e Irán: las claves del alto el fuego y sus implicaciones en Oriente Próximo

Un buque de carga en el Golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz, visto desde el norte de Ras al Jaima (Emiratos Árabes Unidos), el 11 de marzo de 2026.

Ambos países e Israel aceptan un cese de hostilidades de 15 días, un periodo en el que negociarán una salida definitiva al conflicto que comenzó el 28 de febrero

Apenas hora y media antes de que expirara el ultimátum de Donald Trump, Estados Unidos e Irán han acordado un alto el fuego de 15 días para avanzar en las negociaciones de un acuerdo definitivo que termine el conflicto iniciado el 28 de febrero y que ha sacudido a todo Oriente Próximo. Durante ese plazo, el régimen iraní permitirá el libre tránsito por el estrecho de Ormuz y Estados Unidos e Israel se abstendrán de atacar objetivos en Irán. Estas son las principales claves del pacto.

¿Qué se ha pactado?

Washington y Teherán han acordado establecer un alto el fuego de dos semanas. El acuerdo fue confirmado en la noche del martes, apenas hora y media antes de la conclusión del ultimátum fijado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para que Irán aceptara reabrir el estrecho de Ormuz o se enfrentara a la muerte “de toda una civilización”.

La guerra, que iniciaba ya su sexta semana, ha costado la vida a más de 5.000 personas en una docena de países en la región, con Irán y Líbano concentrando el mayor número de muertes.

Durante estas dos semanas, Irán permitirá el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, mientras que Estados Unidos se compromete a no atacar objetivos en Irán. Horas después, Israel anunció que se adhería al acuerdo con Irán, pero afirmó que el cese de hostilidades no incluye Líbano y que mantendrá su ofensiva contra Hezbolá. De hecho, durante este miércoles, ha seguido atacando objetivos de la milicia en el sur de Líbano y en la capital, Beirut. Ataques que se han saldado con la muerte de decenas de personas.

De alcanzarse, el acuerdo final llegará una vez transcurridos estos 15 próximos días.

¿Cómo se ha llegado a este acuerdo?

Pakistán ha emergido como el intermediario clave para lograr este alto el fuego. Ha sido el presidente iraní, Masud Pezeshkián, quien ha expresado “la aceptación de los principios generales” de Estados Unidos ante los puntos presentados por Irán. Trump ha declarado “creer” que China logró que Irán negociara este cese de hostilidades.

¿Qué pasará a continuación?

Estados Unidos e Irán se sentarán a la mesa de negociaciones. El diálogo, según ha anunciado Pakistán y ha confirmado posteriormente Irán, comenzará este viernes en la capital paquistaní, Islamabad. La intención última: “Alcanzar un acuerdo que resuelva todas las disputas”.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha reconocido que se está discutiendo la posibilidad de conversaciones en persona, pero ha matizado que “nada es definitivo hasta que no lo anuncia el presidente o la Casa Blanca”.

¿Cuál será la base de la negociación?

Inicialmente, ambas partes aseguraron que el plan de 10 puntos de Irán sería la base de las negociaciones. No obstante, en la mañana de este miércoles, Donald Trump ha asegurado que la negociación se realizará sobre los 15 puntos que presentó hace dos semanas.

¿Qué incluía la propuesta original de Estados Unidos e Israel?

Aunque el texto de los 15 puntos propuestos por Estados Unidos e Israel aún no ha sido publicado íntegramente, sí se conocen varios de los requisitos. Entre ellos, un alto el fuego de 30 días, la reapertura del estrecho de Ormuz, el desmantelamiento de las centrales nucleares iraníes, la entrega del uranio enriquecido al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y un compromiso a no desarrollar armas atómicas. También exige a Irán limitar la cantidad y el alcance de sus misiles, así como dejar de atacar las muchas infraestructuras energéticas de la región. Por último, reclama el cese del amparo iraní a proxys como Hezbolá.

Esta propuesta, presentada el 25 de marzo, fue desestimada por Irán, que la tildó de “excesiva”.

¿Qué incluye la propuesta iraní?

La hoja de ruta que Teherán presentó el lunes incluye un pacto de no agresión entre ambas partes, que Irán continúe controlando el estrecho de Ormuz —donde un coste de dos millones de dólares por barco que cruce por allí—, el levantamiento de varias sanciones “primarias” y “secundarias”, así como la eliminación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y las de la junta de gobernadores de la OIEA contra el país.

Irán también ha reclamado resarcimiento por los daños sufridos, aunque no queda del todo claro si se hará a través de pagos estadounidenses o si será saciado con el cobro extra a los navíos que crucen por Ormuz.

Teherán asegura, en la versión en farsi del acuerdo, que Washington acepta que la República Islámica pueda continuar “enriqueciendo [uranio]”, la principal razón que llevó a Estados Unidos e Israel a atacar en un principio. Tampoco es claro a cuál se refiere: con fines energéticos o militares. Por lo pronto, a través de una publicación en su red social, Truth, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado que “no habrá enriquecimiento de uranio”.

Finalmente, Irán ha reclamado la retirada de las tropas estadounidenses de la región y el cese de la guerra en todos los frentes, incluido en Líbano. Este punto también incluye a Israel, que ha aceptado “dejar de atacar” a Irán. No obstante, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha aclarado que “esto no incluye a Líbano”.

Las consecuencias

La base de este alto el fuego de dos semanas es que Irán reabra Ormuz al tráfico naval, pero los analistas ya han indicado que aún pasará tiempo hasta que se recupere la confianza en este estratégico cruce, por el que circula un 20% del petróleo mundial.

Inmediatamente después del anuncio, el precio del petróleo comenzó una caída cercana del 15% y el barril de crudo se hundió por debajo de los 100 dólares. En el caso del gas, las caídas también han llegado a ser del 20%.