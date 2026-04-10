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GUERRA CONTRA IRÁN

Israel veta a España en el grupo multinacional que supervisa el alto el fuego en Gaza

El ministro de Exteriores israelí acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de tener “un sesgo antiisraelí tan marcado” que le impide participar en el plan de paz de Donald Trump

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, en marzo en Jerusalén.picture alliance (dpa/picture alliance via Getty Images)
Juan Carlos Sanz
Juan Carlos Sanz
Jerusalén -
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Israel ha dado una nueva vuelta de tuerca en la espiral de represalias diplomáticas contra España al vetar la presencia de representantes españoles en el órgano multinacional Centro de Coordinación Civil y Militar (CMCC, por sus siglas en inglés), que supervisa el alto el fuego alcanzado en la franja de Gaza en octubre del año pasado. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, dice responder así a un “sesgo antiisraelí tan marcado” del Gobierno del presidente Pedro Sánchez, “que ha perdido toda capacidad para servir como actor útil en la aplicación del plan de paz del presidente [de Estados Unidos, Donald] Trump y en el CMCC que opera en del marco de dicho plan”, según una declaración citada este viernes por la prensa hebrea, en la que precisaba que España ha sido notificada de la decisión.

El ministro Saar se ha referido también a la “obsesión antisraelí” del Ejecutivo español y a su política durante la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán para justificar el veto de participantes españoles en el CMCC, con sede el la localidad israelí de Kiryat Gat, ubicada a 25 kilómetros al noreste de la frontera con Gaza. Militares de Estados Unidos e Israel supervisan el alto el fuego en Gaza mediante pantallas gigantes y sistemas de control a distancia, junto a una coalición formada por una veintena de países, entre ellos España.

“El CMCC está diseñado para apoyar los esfuerzos de estabilización. El personal militar estadounidense no se desplegará en Gaza, sino que ayudará a facilitar el flujo de asistencia humanitaria, logística y de seguridad de sus homólogos internacionales a Gaza”, detalló el Comando Central del ejército de EE UU en octubre, cuando empezó a operar, en un comunicado citado por la agencia Efe.

La decisión israelí es la última escalada en la disputa diplomática con Madrid. Este jueves, el ministro israelí de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, tildó a Sánchez de “completo y absoluto don nadie”, luego de que presidente criticara la ofensiva de Israel en Líbano. “Muchos líderes europeos están atrapados en un profundo vértigo moral que está arrastrando a sus naciones hacia el abismo. Pero en su caso, esto no es confusión. Es alineamiento. Un alineamiento deliberado con Irán, con Hamás, con Hezbolá, con el mal puro. No hay palabras para describir mi desprecio por usted”, escribió Chikli en X.

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