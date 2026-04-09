Última hora de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Trump amenaza con una ofensiva “más fuerte” si falla el acuerdo con Irán y anuncia que las tropas seguirán desplegadas en la región
Hezbolá lanza nuevos ataques contra Israel, al que acusa de “violar” el alto el fuego | Albares comparece en el Congreso para explicar la posición de España ante la guerra
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido en la madrugada de este jueves de que mantendrá desplegadas fuerzas militares en torno a Irán hasta que se cumpla plenamente el acuerdo alcanzado y ha amenazado con lanzar una ofensiva “más grande y más fuerte” en caso de incumplimiento. En un mensaje publicado en su red social Truth, el republicano ha asegurado que el estrecho de Ormuz seguirá abierto y que Teherán no desarrollará armas nucleares. Mientras, la inclusión o no de Líbano en la tregua sigue siendo un punto de fricción. EE UU e Israel sostienen que no está incluido, mientras Irán amenaza con volver a la ofensiva si persisten los ataques. La milicia chií libanesa Hezbolá, aliada de Teherán, ha lanzado nuevos ataques contra Israel, al que acusa de haber violado el acuerdo de alto el fuego. En España, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, comparece este jueves en el Congreso para explicar la posición de España ante la guerra.
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Vídeo | ¿Hezbolá o el Gobierno líbanés, quién manda en el país?
Luz Gómez, catedrática de Estudios Árabes de la Universidad Autónoma de Madrid, explica las peculiaridades de Líbano y el sentimiento de pertenecia de sus habitantes.
La tregua de dos semanas alcanzada minutos antes de que expirara el ultimátum dado por Donald Trump a Irán sin duda supone un alivio para todo el mundo, pero, por su fragilidad, aún queda lejos de ser la solución deseada para un conflicto que nunca debería haberse desencadenado y del que el máximo responsable es el presidente de Estados Unidos. No se puede considerar un éxito que hayan sido necesarios más de 40 días de guerra con más de 2.000 muertos repartidos en una docena de países, cientos de miles de desplazados en Líbano y un daño profundo a las infraestructuras energéticas regionales para volver mañana viernes a una negociación pendiente de un hilo, negociación que ya estaba en marcha el día antes de que EE UU e Israel atacaran Irán.
Las cinco semanas de cierre del estrecho de Ormuz, la lengua de agua por la que transita algo más de la quinta parte del petróleo y el gas que se consumen en el mundo, habían instalado a los países importadores en un escenario tan inesperado como aterrador: de la noche a la mañana, la producción de los petroestados quedaba completamente fuera de juego. Ese escalofrío, aún mayor que el de febrero de 2022 ―el de la invasión rusa de Ucrania―, pugna por quedar atrás con un alto el fuego aún difuso.
Estados Unidos e Israel lanzaron hace seis semanas una guerra contra Irán con el objetivo declarado de derrocar al régimen islámico; no lo lograron y, por el camino, pusieron patas arriba la economía mundial: Irán bloqueó el paso de buques por el estrecho de Ormuz —que no es de su propiedad, pero baña su costa— y desató el caos en el comercio de petróleo, Gas natural y fertilizantes.
Irán envía negociadores a Islamabad pese a las denuncias de violaciones del alto el fuego
Una delegación de Irán llegará esta noche a Islamabad para iniciar las negociaciones con Estados Unidos sobre la base de una hoja de ruta de diez puntos para poner fin a la guerra, en un intento por sostener la vía diplomática pese a las denuncias de violaciones del alto el fuego.
“A pesar del escepticismo de la opinión pública iraní (...), la delegación iraní, invitada por el honorable primer ministro Shehbaz Sharif, llega esta noche a Islamabad para mantener conversaciones serias basadas en los 10 puntos propuestos por Irán”, confirmó en un mensaje en X el embajador iraní en Pakistán, Reza Amiri Moghadam. (Efe)
Un mensaje en hebreo comenzó a circular por las redes sociales en la madrugada de este miércoles, cuando Donald Trump anunció el alto el fuego de dos semanas con Irán que implica la reapertura del estrecho de Ormuz: “Recuerda que pasaste 40 días bajando a los refugios solo para abrir una ruta marítima que siempre había estado abierta”. El texto refleja la estupefacción y enfado de la población al contemplar cómo las hostilidades que Benjamín Netanyahu inició el 28 de febrero junto a Donald Trump, augurando una victoria definitiva y el fin del régimen en Teherán, han cesado abruptamente sin cumplir uno solo de los objetivos y tras unas negociaciones en las que el primer ministro no ha tenido voz ni voto.
“Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás”. Lo escribió el presidente de EE UU en su red social, con signos de exclamación. Desde entonces, el debate sobre su salud mental se ha relanzado. Pero ese debate nos protege de algo peor: ante un lenguaje así, buscar una explicación psicológica es casi un reflejo de autoprotección. Si Trump está loco, el problema es médico y tiene solución institucional: la 25ª Enmienda, el gabinete, los mecanismos de un Estado que sigue funcionando. Podemos respirar. Pero si no lo está, si Trump eligió esa palabra y calculó ese mensaje, si decidió que amenazar con el exterminio de una civilización era una táctica negociadora viable, entonces el problema no es psiquiátrico, sino político. Y es incomparablemente más grave. Significaría que el presidente de la mayor potencia militar de la historia ha introducido el lenguaje del exterminio civilizatorio en el espacio público, conscientemente, como instrumento. No en un memorando secreto ni reconstruido décadas después por historiadores, sino en tiempo real. El salto cualitativo no está en la brutalidad de Trump; eso ya lo conocíamos. Está en que por primera vez el lenguaje de la aniquilación ha sido pronunciado por alguien con capacidad real de ejecutarlo, en la esfera pública y sin eufemismos. Lo que se ha roto no es solo una regla, sino una forma de hablar del mundo.
Estados Unidos e Irán negociarán a partir de este viernes, si nada se tuerce, un posible final de la guerra entre ambos en la capital paquistaní, Islamabad, pero lo harán en medio de la confusión y las declaraciones contradictorias de Donald Trump sobre cuál será el punto de partida de ese diálogo. Teherán, que se ha revelado un enemigo menos pequeño de lo que el presidente de Estados Unidos suponía, parecía haber impuesto este miércoles los contornos de un posible acuerdo, después de que el republicano definiera de madrugada el plan iraní de 10 puntos como una base de partida aceptable para las negociaciones. Sin embargo, en uno de sus habituales vaivenes de opinión, el presidente de Estados Unidos matizó horas después sus propias palabras en un mensaje en su red social Truth.
Trump amenaza con una ofensiva “más fuerte” si falla el acuerdo con Irán y anuncia que las tropas seguirán desplegadas en la región
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido en la madrugada de este jueves de que mantendrá desplegadas fuerzas militares en torno a Irán hasta que se cumpla plenamente el acuerdo alcanzado y ha amenazado con lanzar una ofensiva “más grande y más fuerte” en caso de incumplimiento, al tiempo que ha asegurado que el estrecho de Ormuz seguirá abierto y que Teherán no desarrollará armas nucleares.
En un mensaje difundido en su Truth Social, Trump subraya que “todos los buques, aeronaves y personal militar de EE UU, junto con municiones y armamento, permanecerán en Irán y sus alrededores” hasta que se cumpla “íntegramente el acuerdo real alcanzado”, insistiendo en que el despliegue responde a la necesidad de asegurar la estabilidad en la zona.
Trump advierte de que si el pacto no se respeta, “comenzará la batalla, más grande, mejor y más fuerte que nunca”, aunque considera ese escenario “muy improbable”, y recalca que “no habrá armas nucleares” y que el estrecho de Ormuz “permanecerá abierto y seguro”.
En el mismo mensaje, el mandatario asegura que las Fuerzas Armadas estadounidenses se encuentran “preparándose y descansando” a la espera de “su próxima conquista”
Previamente, Trump había dicho que tan solo hay un conjunto de puntos aceptados por su país en el alto el fuego pactado con Irán y que serán los que se discutan durante las negociaciones en las dos próximas semanas, aunque no aclaró de momento en qué consisten. “Existe un único conjunto de 'puntos' significativos que resultan aceptables para los Estados Unidos, y los discutiremos a puerta cerrada durante estas negociaciones”, escribió el mandatario en Truth Social.
Se sabe que Irán ha planteado un plan de diez puntos para negociar, entre los que se cuentan la reapertura del estrecho de Ormuz, la retirada de las fuerzas de combate de Estados Unidos desplegadas en la región, el levantamiento de todas las sanciones contra Irán y que todo lo anterior quede recogido en una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU.
Irán y Estados Unidos acordaron el martes una tregua de dos semanas condicionada a la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz y tienen previsto reunirse a final de semana en Islamabad para negociar un fin al conflicto. (Efe)
Buenos días. Arrancamos la narración en directo de la última hora del conflicto en Oriente Próximo, en este jueves 9 de abril.
La inclusión o no de Líbano en la tregua sigue siendo un punto de fricción tras el alto el fuego. EE UU e Israel sostienen que no está incluido —de hecho, lanzó el miércoles la mayor oleada de ataques contra Líbano de toda la guerra—, mientras Irán amenaza con volver a la ofensiva si persisten los ataques. La milicia chií libanesa Hezbolá ha anunciado en la madrugada haber lanzado nuevos ataques contra Israel. El grupo aliado a Irán acusa a los israelíes de haber violado el acuerdo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido en un nuevo mensaje publicado en su red social Truth de que mantendrá desplegadas fuerzas militares en torno a Irán hasta que se cumpla plenamente el acuerdo alcanzado y ha amenazado con lanzar una ofensiva “más grande y más fuerte” en caso de incumplimiento, al tiempo que ha asegurado que el estrecho de Ormuz seguirá abierto y que Teherán no desarrollará armas nucleares.
En España, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, comparece este jueves en el Congreso para explicar la posición de España ante la guerra.
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