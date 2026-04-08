Trump vuelve a cargar contra la OTAN: “No estuvo ahí cuando la necesitábamos”

El republicano critica al organismo tras una reunión en la Casa Blanca con su secretario general, Mark Rutte, quien defendió que “la gran mayoría de países europeos ha colaborado con Estados Unidos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado nuevamente contra la OTAN este miércoles horas después de que se reuniera en la Casa Blanca con el secretario general del organismo, Mark Rutte. “La OTAN no estuvo ahí cuando la necesitábamos, y tampoco estará ahí si volvemos a necesitarla”, tronó Trump en una publicación en su red social Truth. El republicano volvió a mencionar a Groenlandia, un tema sensible que ha mantenido crispadas las relaciones entre la Unión Europea y Washington, por su deseo de apropiarse de la isla ártica: “¡Recordad Groenlandia, ese enorme trozo de hielo tan mal gestionado!”, dijo.

Las declaraciones de Trump se dan tras una reunión de dos horas con Rutte, en la que este refutó al estadounidense, quien ha expresado su decepción con los aliados de Estados Unidos en la organización transatlántica. “Pude señalar el hecho de que la gran mayoría de países europeos ha colaborado en materia de bases, logística, sobrevuelos y en garantizar que se cumplan los compromisos” de la institución, afirmó Rutte a la cadena CNN.

La reunión se dio en medio de las críticas de Washington a la falta de participación de los aliados europeos en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Rutte afirmó haber mantenido una conversación “franca y abierta” con Trump a pesar de los ataques del republicano. “La gran mayoría de los países europeos, y eso es lo que hablamos hoy, han cumplido sus promesas”, reafirmó el secretario general.

La Casa Blanca afirmó horas antes del encuentro que la Administración Trump se plantea un plan para castigar a países miembros de la OTAN de los que considera que no ayudaron a Estados Unidos e Israel en la guerra. La propuesta, revelada por el periódico Wall Street Journal, prevé sacar a soldados estadounidenses del territorio de esos países díscolos y desplegarlos en otras naciones consideradas más favorables a las políticas de Washington.

El plan, según el periódico, también podría incluir el cierre de al menos una base militar en Europa, en uno de los países que la Administración Trump considera poco amistosos. Posiblemente España o Alemania, agrega este medio.

Los países de la OTAN no aceptaron formar parte de la coalición que proponía el presidente estadounidense para forzar la apertura del estrecho de Ormuz, cerrado por Irán a raíz del conflicto. Además, varios de ellos negaron el uso de sus bases militares, o de su espacio aéreo, para fines de la guerra, entre ellos España.

Previamente, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había apuntado que los dos dirigentes iban a tratar las amenazas de Trump de sacar a su país de la OTAN o de rebajar drásticamente su papel de líder de la organización atlántica.

“Es algo que el presidente ha abordado, y creo que es algo que el presidente tratará en un par de horas con el secretario general”, ha sostenido la portavoz en su rueda de prensa semanal. La semana pasada Trump amenazó con sacar al país, o reducir su papel como líder de la organización, como represalia por el rechazo de los países del OTAN a formar parte de una coalición que forzase la apertura del estrecho de Ormuz en la guerra contra Irán. Varios países miembros también negaron a Estados Unidos el uso de sus bases o su espacio aéreo para el conflicto.

“Fue una prueba, y la fallaron”, declaró la portavoz, en lo que dijo ser una cita directa del presidente. “Es muy triste que la OTAN diera la espalda al pueblo estadounidense durante las últimas seis semanas, cuando ha sido el pueblo estadounidense el que les ha pagado su defensa”

Antes de su encuentro con Trump en la Casa Blanca, Rutte se había reunido con el secretario de Estado, Marco Rubio. En su conversación, ambos abordaron la situación en la guerra contra Irán, el conflicto en Ucrania y la coordinación entre Estados Unidos y el resto de la Alianza Atlántica, según ha indicado el Departamento de Estado.

La visita de Rutte a Washington se dio a conocer después de que la semana pasada el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con retirar a su país de la Alianza, o rebajar su papel de líder, como represalia a lo que considera falta de colaboración de los socios en la guerra contra Irán.

El lunes, mientras advertía que planeaba bombardear infraestructura civil iraní de no llegar a un acuerdo antes del martes por la noche, el presidente estadounidense volvía a arremeter contra los miembros de la organización. La OTAN asegura que el viaje de su secretario general ya estaba programado desde hacía tiempo y las declaraciones del mandatario no han influido en su desplazamiento.

“Si quieren saber la verdad, todo empezó con Groenlandia. No nos la han querido dar, y yo dije: ‘adiós muy buenas”, apuntaba Trump en una rueda de prensa, con un comentario que reabre un contencioso entre Washington y Bruselas que los socios europeos habían querido dar por cerrado.