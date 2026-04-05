Estados Unidos necesita a Europa y a la OTAN, pese a la embestida de Trump

El mundo empieza a perder la cuenta de las veces que Donald Trump ha amenazado estos días con abandonar la OTAN y dejar en la estacada a sus aliados europeos por negarse a seguirlo en su mal planificada aventura bélica en Irán. Y especialmente porque han restringido el uso de las bases militares en territorio europeo —no solo España, también Francia, el Reino Unido o incluso Italia han puesto límites o condiciones al uso de esas instalaciones o prohibido sobrevolar su espacio aéreo a aviones militares con destino a Oriente Próximo— para una guerra de la que ni fueron advertidos. Son tantas las amenazas del presidente estadounidense que su par francés, Emmanuel Macron, le advirtió esta semana: “Si cada día se pone en duda el compromiso, se vacía de contenido”.

Aunque no es, ni mucho menos, la primera vez que Trump cuestiona o presiona a Europa para invertir más en defensa ―ahí está su imposición del 5% de gasto para 2035 acordado con sonrisas forzadas en la cumbre de la OTAN en La Haya—, está claro que hay inquietud en la orilla oriental del Atlántico por los constantes cuestionamientos a la mayor alianza defensiva de la historia por parte de su miembro más poderoso y, a corto plazo, insustituible.

Las amenazas y afirmaciones de que la Alianza no es más que un “tigre de papel” socavan la unidad y credibilidad tan necesarias para que la OTAN siga cumpliendo su principal función, la disuasión, advierten altos responsables de seguridad y defensa europeos. Y hacen resurgir la inquietud sobre la de momento sofocada, pero nunca apagada, ansia de Trump por la isla danesa de Groenlandia, que ya puso a comienzos de año a la Alianza al borde del abismo. “El hecho de que los aliados europeos hayan limitado los fines para los que Estados Unidos puede utilizar sus bases —proteger a los aliados del Golfo, no atacar a Irán— ha enfurecido a Trump y podría reforzar su convicción de que Estados Unidos tiene que ‘poseer cosas’ [en este caso, Groenlandia] si realmente quiere protegerse”, advierte Mujtaba Rahman, director para Europa de la consultora geoestratégica Eurasia.

El principal beneficiario de todo esto, coinciden analistas y políticos, es la Rusia de Vladímir Putin, señalada unánimemente —y así reconocida por la propia OTAN— como la principal amenaza para Europa. Mientras, una China que de manera discreta pero persistente busca ampliar su ámbito de influencia, también se frota las manos, alertan los expertos.

Sin embargo, o quizás precisamente por todo ello, hay a la par entre los aliados conciencia de que una retirada norteamericana de Europa, donde EE UU tiene decenas de bases y posiciones estratégicas para los intereses globales de Washington, no está en el horizonte inmediato, pese a las bravatas de la Casa Blanca. Porque sería probablemente tan dañina para Estados Unidos como para el Viejo Continente. Y eso lo saben muy bien también al otro lado del Atlántico, incluido el actual Gobierno. Diga lo que diga Trump.

“La Administración de Trump es plenamente consciente de la importancia crucial de las bases europeas”, asevera Daniel Kochis, investigador principal del Centro para Europa y Eurasia del Instituto Hudson.

Después de que EL PAÍS adelantara que España ha cerrado su espacio aéreo a los vuelos implicados en la operación Furia Épica contra Irán, además de impedir el uso de las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) para aviones de combate o reabastecimiento, el secretario de Estado, Marco Rubio, cuestionó la relevancia de esas instalaciones. “¿Qué saca Estados Unidos?”, se preguntó. La respuesta de Kochis es contundente: “El acceso a unas instalaciones tan sólidas es una ventaja de la que ningún otro país del mundo disfruta en la misma medida, desde luego ni China ni Rusia”, explica por correo electrónico este especialista en seguridad transatlántica.

Las europeas son bases que “cumplen la función evidente de baluartes disuasorios frente a Rusia, pero también permiten proyectar el poder más allá de Europa, hacia Oriente Próximo y el norte de África”, agrega Kochis, quien en un análisis sobre cómo la “reducción de la presencia de EE UU en Europa debilitaría los intereses estadounidenses”, destaca otra clave de permanecer en Europa: la capacidad de responder más “rápida y eficazmente” a amenazas a intereses norteamericanos en esas regiones.

Europa es “la primera línea de defensa de nuestra patria”, declaró ante el Congreso norteamericano el general Christopher G. Cavoli poco antes de retirarse como comandante supremo aliado en Europa (SACEUR, en sus siglas en inglés) de la OTAN, el verano pasado. “No se puede defender EE UU solo desde Texas, Carolina del Norte o Florida, se necesita una presencia avanzada para proyectar el poder aéreo, marítimo y terrestre no solo en Europa, también en África, Oriente Próximo o el Ártico”, coincidía Ben Hodges, antiguo comandante del Ejército de EE UU en Europa (2014-2017) en declaraciones, por las mismas fechas, para el Center for European Policy Analysis (CEPA).

La presencia de tropas estadounidenses en Europa y el uso de bases militares en territorio europeo han sido una constante desde el fin de la II Guerra Mundial. Washington llegó a desplegar hasta casi medio millón de soldados durante los momentos álgidos de la Guerra Fría, aunque tras la caída del muro de Berlín redujo considerablemente el contingente, llegando a mínimos de poco más de 60.000 efectivos durante los Gobiernos de George W. Bush y Barack Obama.

La guerra de Rusia contra Ucrania obligó a Washington a partir de 2022 a reforzar otra vez sus fuerzas en Europa, que a finales de 2025 se estimaban en unos 84.000 efectivos. De estos, la gran mayoría, unos 68.000, están asignados de forma permanente a bases en diversos países: unos 36.400 en las de Alemania, principal punto de apoyo estadounidense en Europa; 12.600 más en Italia, otros 10.000 en el Reino Unido o casi 4.000 en España, según cifras oficiales de diciembre. A ellos se unen miles de militares más enviados en el marco de despliegues rotatorios —como los 10.000 efectivos destinados en Polonia o 1.700 más en Rumania— o para misiones temporales, de acuerdo con el Departamento de Defensa de EE UU.

En total, EE UU tiene 31 bases militares “persistentes” —que ha usado de forma continuada al menos durante 15 años y sobre las que ejerce algún grado de control operativo— en Europa (la mayoría en Alemania, Italia y el Reino Unido) y otras 19 instalaciones más a las que el Departamento de Defensa norteamericano —rebautizado como Departamento de Guerra por Trump— tiene “acceso” en el Viejo Continente. La mayoría son interoperables con las acciones y necesidades de la OTAN.

Se trata de bases aéreas, navales, guarniciones del ejército, sistemas de defensa antimisiles y centros de vigilancia que permiten a Washington mantener en territorio europeo unidades terrestres, buques de guerra de la Armada (entre ellos, destructores y un buque de mando anfibio, con base en España e Italia) y aeronaves del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea (entre ellas helicópteros, cazas, aviones de ataque electrónico, bombarderos, aviones de transporte y de cisterna y otros tipos de aeronaves). El centro de mando de las fuerzas estadounidenses, EUCOM, tiene su sede en Stuttgart, en Alemania.

Los efectivos estadounidenses en Europa también son los encargados de gestionar el arsenal nuclear norteamericano desplegado en el continente durante la Guerra Fría como elemento disuasorio ante la Unión Soviética, pero también para evitar una proliferación de armas atómicas entre aliados de la OTAN, recuerda el Council on Foreign Relations en un informe sobre el estado de las fuerzas norteamericanas en Europa. EE UU llegó a tener casi 7.000 armas nucleares en Europa. Actualmente, se estima que mantiene un centenar de bombas termonucleares de gravedad, las B61, en bases en Bélgica —en Kleine-Brogel, que a finales del año pasado sufrió varios incidentes con drones sospechosos que sobrevolaron su espacio aéreo—, Italia, Países Bajos, Alemania y Turquía. Ninguno de estos países puede usar esas armas sin permiso de Washington.

“¿A qué se vería reducido exactamente Estados Unidos tras abandonar la OTAN y Europa? ¿A una potencia del hemisferio occidental, a una potencia regional, superada por China en todos los ámbitos estratégicos?”, se preguntaba esta semana Wolfgang Ischinger, presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich, escenario de muchas de las amenazas de Trump a Europa tras su regreso a la Casa Blanca.

Centrarse en otros escenarios

Washington no ha ocultado su interés en reducir el tamaño de sus tropas en Europa, alegando que los aliados europeos deben ocuparse más de su propia defensa convencional para que EE UU pueda centrarse en otros escenarios, especialmente el asiático. Pero incluso aunque quisiera llevar al límite sus amenazas, el republicano tiene las manos bastante atadas: en la Ley Nacional de Autorización de Defensa aprobada el año pasado, ante la posibilidad de que Trump diera orden unilateral de una retirada de los soldados estadounidenses en Europa, los legisladores, en toda una declaración de principios, incluyeron una serie de cláusulas que prohíben al presidente reducir el número de esos militares por debajo de los 76.000. Esa misma ley le impide renunciar al puesto de comandante supremo aliado, históricamente también en manos de un estadounidense, a menos que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, certifique al Congreso que es una decisión consensuada con los socios europeos.

Kochis agrega a los corsés legales uno económico: “Desde el punto de vista financiero, los aliados de Estados Unidos contribuyen a sufragar los gastos de la presencia estadounidense en Europa, gastos que tendrían que correr íntegramente a cargo del contribuyente estadounidense si esas tropas regresaran a casa”.

Y más allá de que sea un movimiento impopular en pleno año de elecciones de medio mandato en el Congreso y el Senado —el índice de apoyo a la OTAN entre el público estadounidense supera el 60% año tras año, mientras crece la indignación popular por el coste que supone la guerra de Irán—, Trump no tendría fácil cumplir su amenaza de marcharse totalmente de la Alianza. La mencionada ley —de la que Rubio fue coautor cuando aún era senador por Florida— prohíbe al presidente una marcha unilateral a menos que el Congreso apruebe una norma al respecto o que una supermayoría de dos tercios en el Senado (100 escaños) vote a favor.

Algo que no parece fácil ni con el poder que ejerce actualmente Trump sobre el brazo legislativo, con mayoría republicana, y que podría disminuir tras las elecciones de noviembre. Los presidentes del grupo bipartidista de observadores de la Alianza Atlántica en el Senado, la demócrata Jeanne Shaheen y el republicano Thom Tillis, dejaron claro esta semana que “el Congreso no va a permitir a EE UU retirarse de la OTAN”. La ley que ayudó a redactar Rubio prohibiendo que el presidente pueda decidir la salida de la Alianza de forma unilateral “señala claramente que solo el Congreso puede autorizar al presidente la salida de la OTAN, y eso no va a ocurrir”, subrayaron los senadores en un comunicado. La señal llegaba también desde la misma Cámara alta por boca del republicano Mitch McConnell y el demócrata Chris Coons: “EE UU se unió a la OTAN en 1949, cuando el Senado votó para ratificar el Tratado de la OTAN, y EE UU permanecerá. El Senado seguirá apoyando la Alianza por la paz y protección que proporciona a Estados Unidos, Europa y el mundo”.

Iulia-Sabina Joja, antigua gestora adjunta de proyectos en el Comando de Transformación de la OTAN, considera que hay que poner en contexto las amenazas de Trump. “Sabemos que utiliza este tipo de declaraciones para presionar a los aliados, sean europeos o no”, recordó en una videoconferencia organizada por el Middle East Institute ante la nueva crisis atlántica en ciernes. “Creo que existe un amplio margen para la negociación, de modo que —desde la perspectiva de la OTAN— podamos salir de esta situación con una Alianza más fuerte y sostenible para ambos lados del Atlántico”, confió.

Para Fabrice Pothier, director general de la consultora geopolítica Rasmussen Global y antiguo director de política de planificación de la OTAN, Trump “está afrontando las consecuencias de su unilateralismo y de dar por sentado el apoyo de Europa”. La clave en este pulso, indica a este diario, es “que los aliados europeos se mantengan unidos ante las consecuencias de la ira de Trump”.