Trump anuncia conversaciones “productivas” con Irán y pospone durante cinco días posibles ataques a su infraestructura energética

El presidente de Estados Unidos sostiene que hay un diálogo abierto con Teherán “constructivo” que continuará durante esta semana. El mandatario había amenazado con golpear instalaciones eléctricas iraníes

A solo unas horas de que expirara el ultimátum dado al régimen de Irán para abrir el estrecho de Ormuz, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado una moratoria de cinco días a posibles ataques de su ejército contra la infraestructura energética del país. “Me complace informar de que Estados Unidos y Irán han mantenido, durante los últimos dos días, conversaciones muy positivas y productivas”, ha señalado el republicano en un mensaje en la red Truth Social. En el escrito, el mandatario estadounidense afirma que la decisión está “sujeta” al “éxito de las conversaciones mantenidas entre Washington y Teherán. Trump había amenazado el sábado con la destrucción ”total" de Irán si en el plazo de 48 horas, el régimen no desbloqueaba el paso por el que circula en torno a un 20% del petróleo y gas licuado del mundo.

La decisión, a tenor de las palabras de Trump, solo afectaría a posibles ataques contra las infraestructuras energéticas. La inmensa mayoría de bombardeos estadounidenses se han centrado en aniquilar las capacidades militares del ejército y de la Guardia Revolucionaria, especialmente las lanzaderas de misiles, de drones y los centros de producción de armamento. El pasado día 3, Estados Unidos alcanzó casi un centenar de objetivos militares en la isla iraní de Jarg, corazón de su industria petrolera, pero sin tocar las instalaciones.

En la cuarta semana de ofensiva contra el aparato militar y político iraníes, Trump ha vuelto a hacer gala de su capacidad para virar —lo que ya se conoce en Estados Unidos con las siglas en inglés TACO de la expresión “Trump siempre se acobarda”— y ha dado un nuevo vuelco a la crisis abierta en Oriente Próximo, que ha causado más de 4.000 muertos desde el pasado 28 de febrero, la mayoría en Irán y Líbano, donde el ejército israelí ha abierto de nuevo un frente contra la milicia Hezbolá.

En un tono muy cordial, el presidente estadounidense ha informado de que su Administración mantendrá el diálogo con el régimen durante esta semana. De las conversaciones celebradas en los últimos dos días, Trump ha dicho que han sido “profundas, detalladas y constructivas”.

Algo más de un centenar de palabras en un mensaje han sido suficientes para hacer reaccionar de inmediato a los mercados. Tras el anuncio de Trump, el precio del barril de crudo ha caído un 10% y su precio ha bajado de la cota de los 100 dólares. Por el momento, el régimen iraní, liderado por Mojtaba Jameneí tras la muerte de su padre, Ali Jameneí, en el primer día de bombardeos de Israel y Estados Unidos, no ha reaccionado a las palabras de Trump o informado de las conversaciones.

Las agencias de noticias iraníes Fars y Tasnim han citado a diversas fuentes oficiales para negar que haya negociaciones abiertas entre Washington y Teherán. El régimen había amenazado con responder a cualquier ataque a sus centrales eléctricas con ataques similares contra instalaciones de los países del Golfo. Este sábado, Irán amplía el rango de sus ataques con el lanzamiento de dos misiles de medio alcance a la base militar británico-estadounidense de Diego García, en el Índico.

El mensaje de Trump llega en medio del refuerzo del inmenso contingente desplegado por Estados Unidos en la región para aniquilar las capacidades militares iraníes y diezmar al régimen. Un grupo de buques anfibios y una unidad expedicionaria de infantes de Marina (entre 2.200 y 2.500 soldados) se dirigen en dirección al Golfo para unirse a más de una docena de buques de guerra y dos portaaviones ya en la zona.

Más de tres semanas después de iniciadas las hostilidades, las fuerzas armadas iraníes han logrado bloquear de facto el paso por el estrecho de Ormuz, solo abierto para un puñado de cargueros de países enemigos. Teherán mantiene que antes de la ofensiva del 28 de febrero, el estrecho estaba abierto y que así sigue salvo para aquellos que puedan “beneficiar” a los países agresores, en relación a Estados Unidos.

En la práctica, el tránsito por el paso es inviable o carece de garantías de seguridad para la mayoría de los buques de transporte y, por lo tanto, para los petroleros y metaneros de los que depende medio mundo.

Unos minutos después del anuncio hecho por Trump en su red social, Israel, su aliado en la ofensiva contra el régimen iraní, ha anunciado una nueva oleada de ataques contra Teherán.