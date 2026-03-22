Irán amenaza con destruir las infraestructuras energéticas de todo Oriente Próximo tras el ultimátum de Trump

La advertencia llega horas después que el presidente de Estados Unidos anunciara ataques contra las plantas iraníes si Teherán no reabre el paso de Ormuz en 48 horas

Irán ha igualado este domingo las amenazas de Estados Unidos al advertir de que destruirá las infraestructuras energéticas que se encuentran “en toda la región” en caso de que Washington ataque las de Teherán. Así lo ha anunciado el presidente del Parlamento iraní y uno de los líderes a los que los ataques de EE UU e Israel no han dado muerte, Mohamad Baqer Qalibaf, después de que el presidente Donald Trump emitiera un ultimátum en la madrugada del sábado: si Irán no reabre el paso de Ormuz en 48 horas, escribió el presidente en su red Truth Social, la Casa Blanca “atacará y destruirá sus centrales eléctricas”.

En un mensaje publicado en X, el presidente del Parlamento iraní ha dado cuerda a la espiral bélica anticipando una ofensiva “que mantendrá los precios del petróleo elevados durante largo tiempo”. “Inmediatamente después de que nuestras plantas eléctricas sean atacadas, las infraestructuras energéticas y petrolíferas en toda la región serán consideradas objetivos legítimos y sufrirán una destrucción irreversible”, ha alertado Baqer Qalibaf, uno de los dirigentes iraníes más desafiantes.

El aviso se suma al de las Fuerzas Armadas iraníes, que amenazan de manera más concreta a las instalaciones de EE UU en Oriente Próximo. Ebrahim Zolfaqari, teniente coronel y portavoz de la Sede Central Khatam Al-Anbiya, la entidad que supervisa las operaciones militares, ha advertido que si el “enemigo” ataca las instalaciones energéticas iraníes, Teherán responderá golpeando “toda la infraestructura energética, así como las instalaciones de tecnología de la información y las plantas desalinizadoras de agua que EE UU tiene en la región”, según un comunicado difundido por la agencia de noticias iraní Fars.

El cruce de advertencias es el último pulso entre los dos países acerca del estrecho de Ormuz. Irán ha situado este lugar en el centro del conflicto desde el inicio de la ofensiva que EE UU e Israel lanzaron contra Teherán a finales de febrero, lo que ha provocado el incremento global de los precios de los combustibles. Consciente del incremento, y a pocos meses de las elecciones parlamentarias de medio mandato, que se celebrarán en noviembre, Trump redobla su presión sobre Irán para que permita la libre circulación de petroleros por Ormuz, una vía de agua a orillas de Irán por donde circula el 20% del crudo mundial.

“Si Irán no reabre el estrecho de Ormuz por completo y sin amenazas en 48 horas desde este exacto momento”, escribió Trump en su red social en la noche del sábado (hora local de la costa este, madrugada en la España peninsular), “los Estados Unidos de América golpearán y eliminarán sus múltiples centrales eléctricas, ¡empezando por la mayor de ellas!”, concluía la publicación.

Las contradicciones de Trump

La contundencia de esta amenaza contrasta con el llamamiento público a Israel, unos días antes, a evitar atacar las instalaciones energéticas iraníes por temor a desencadenar una escalada de contraataques. Las contradicciones en que el republicano ha incurrido en los últimos días hacen pensar que sus objetivos en el conflicto, así como sus planes para los próximos pasos, siguen sin estar claros. El viernes, afirmó que Estados Unidos no deseaba un alto el fuego con Irán, pero más tarde escribió en las redes sociales que el país estaba considerando “reducir” sus operaciones.

Con miles de infantes de marina adicionales rumbo a la región y un ritmo acelerado de los ataques estadounidenses e israelíes, Trump declaró el viernes a los periodistas cuando salía de la Casa Blanca rumbo a Florida que no tenía interés en un alto el fuego, dado que Estados Unidos estaba “aniquilando” los arsenales de misiles, la armada, la fuerza aérea y la base industrial de defensa de Irán.

Lo evidente es que, tras tres semanas de guerra, Washington está cada vez más consumido por la interrogante de cuándo se dará por concluida la operación, aun cuando muchos de los objetivos bélicos sigan sin alcanzarse.

Aunque Washington acusa a Irán de haber cerrado el estrecho y el tráfico en la zona se ha visto gravemente afectado desde hace semanas, las autoridades iraníes han reiterado este domingo que el estrecho de Ormuz se mantiene abierto a la navegación internacional mediante coordinación previa con Teherán, y detallan que solo EE UU e Israel tienen el paso negado por esa vía.

Pese a que Irán amenace ahora con extender los ataques sobre las infraestructuras energéticas regionales, durante las últimas semanas ya ha arremetido contra plantas petrolíferas y de gas licuado en los países del Golfo que acogen bases militares estadounidenses, como Arabia Saudí o Qatar.