El Gobierno israelí ordena la destrucción de las aldeas fronterizas de Líbano “siguiendo el modelo de Gaza”

Israel registra la primera víctima civil en el norte del país durante la reciente escalada y más de 200 heridos, una decena en estado grave, desde el sábado a causa de los misiles iraníes

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha anunciado este domingo que ha exigido a las tropas la destrucción de las aldeas fronterizas libanesas “en línea con el modelo que aplicamos en Gaza”. En un comunicado, en el que Katz afirma haber dado esas órdenes junto al primer ministro Benjamín Netanyahu, el titular de Defensa añade que ha llamado a las fuerzas aéreas a completar “de inmediato” la destrucción de todos los puentes que conectan el sur de Líbano con el resto del país, en una operación que comenzó la semana pasada y que tiene el objetivo oficial de impedir el refuerzo de la milicia libanesa Hezbolá en la zona fronteriza.

En paralelo, el portavoz de las tropas en árabe, Avichay Adraee, ha advertido en su cuenta de X que el ejército israelí bombardearía la autopista que enlaza Tiro, la principal ciudad del sur de Líbano, con el resto del territorio nacional. Poco después, la aviación israelí ha puesto en práctica el aviso y ha lanzado una sucesión de proyectiles, hundiendo la principal vía terrestre que circula por encima del río Litani.

Los miles de residentes que permanecen en Tiro y que rechazan las ilegales órdenes de desalojo israelíes tienen todavía rutas secundarias por las que abandonar la ciudad hacia el norte, pero los ataques de Israel contra este tipo de infraestructuras públicas —es el cuarto puente derribado— amenazan con provocar una catástrofe humanitaria en el sur del país, según denuncian grupos de derechos humanos.

El recrudecimiento de la ofensiva israelí sobre Líbano, donde Beirut denuncia cinco víctimas mortales durante el domingo y más de 1.020 en tres semanas —entre ellas, 118 niños—, se produce horas después de que Israel registre este domingo la primera víctima civil en el norte del país desde el 2 de marzo, cuando Hezbolá puso fin a 15 meses de adhesión al alto el fuego por su parte y se unió a guerra regional atacando al Estado judío. Se trata de un residente del kibutz Misgav Am, cercano a Líbano, y supone la víctima número 15 en Israel desde el inicio de la guerra. La milicia ha reivindicado un ataque en la zona y todo hacía pensar que sus misiles antitanque —precisos a una distancia no mayor de 10 kilómetros e indetectables para los sistemas defensivos que hacen sonar las alarmas— alcanzaron al hombre, además de incendiar dos vehículos más. El ejército de Israel detalló después en un comunicado que estudia la posibilidad de que la muerte la haya causado fuego de artillería israelí, y no un ataque de Hezbolá.

01:54 Netanyahu visita Arad y Dimona tras los ataques de Irán: "Han atacado a civiles" El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante su visita este domingo a Arad (Israel). Foto: EFE/GPO | Vídeo: epv

Más al sur, Netanyahu se ha desplazado este domingo a la ciudad de Arad después de que el municipio fuera objeto de uno de los peores ataques planteados por las fuerzas armadas iraníes desde finales de febrero, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra la República Islámica. Un misil que superó la Cúpula de Hierro impactó la noche del sábado entre tres edificios residenciales, arrancándoles parte de la fachada y causando al menos 115 heridos. Diez de ellos, incluyendo una niña de cinco años, están en estado grave, y una treintena siguen hospitalizados este domingo en el Hospital Soroka de Bersheba. Dimona, un municipio cercano y epicentro del programa israelí de desarrollo de armamento nuclear, también recibió un impacto, causando 30 heridos —cinco, aún hospitalizados—.

Este domingo, nuevas ráfagas de misiles iraníes provocaron al menos 15 heridos en el área de Tel Aviv, uno de ellos grave. Ha habido al menos seis impactos de munición contra el suelo por el uso iraní de bombas de racimo, difíciles de frenar por parte de los sistemas defensivos al liberar múltiples explosivos al abrirse. Se han reportado daños en viviendas y en carreteras en distintos puntos, como en Petah Tikvah, un municipio cercano a Tel Aviv. Medios de comunicación israelíes se hacen eco del flujo de llamadas a los equipos médicos después de que las hostilidades iraníes hicieran sonar las alarmas en distintas partes del país, sin que exista aún ninguna lesión ni muerte confirmada a raíz de esas llamadas.

“Si queréis una prueba de que Irán pone en peligro al mundo entero, mirad lo que ha sucedido en las últimas 48 horas”, ha dicho Netanyahu desde Arad, rodeado de agentes de seguridad. “Irán ha atacado una área civil”, ha señalado el primer ministro, objeto de una orden de detención internacional por supuestos crímenes de guerra y conta la humanidad durante la ofensiva israelí en Gaza. “Por suerte nadie murió, pero su intención era matar civiles”, ha protestado.

El mandatario ha presentado otros ataques recientes como una demostración de que la República Islámica supone una amenaza global que, en su opinión, precisa de una respuesta militar por parte de la comunidad internacional. Netanyahu ha mencionado el impacto de un misil el viernes en un lugar de Jerusalén cercano “a los templos sagrados de las tres religiones monoteístas”, en referencia al Muro de las Lamentaciones, la iglesia del Santo Sepulcro y la mezquita de al Aqsa; ha vinculado el disparo contra la base Diego García, ubicada a 4.000 kilómetros de Irán, como una prueba de que los iraníes “tienen la capacidad de llegar a lo profundo de Europa”, y ha citado el bloqueo del tráfico petrolífero mediante el Estrecho de Ormuz, horas después de que Donald Trump amenazara el sábado con atacar las plantas eléctricas de Irán si no reabre el flujo por esa vía de agua en 48 horas. “Es el momento de ver a los líderes del resto de países unirse [a la lucha contra Irán]”, ha sentenciado Netanyahu, describiendo a las autoridades iraníes como un “régimen terrorista y fanático”.