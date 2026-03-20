La princesa Mette-Marit de Noruega asegura que Epstein la engañó y manipuló: “Corté el contacto porque me di cuenta de que era un tipo malo”

El príncipe heredero Haakon y la princesa heredera Mette-Marit, durante una visita a la Biblioteca de Fredrikstad con motivo de su centenario, el 28 de enero de 2026, en Fredrikstad, Noruega

La esposa del príncipe heredero, Haakon, asegura en una entrevista que no sabía que el multimillonario fuese un delincuente sexual, aunque lo buscó en Google

La princesa Mette-Marit de Noruega ha roto su silencio de las siete últimas semanas y ha declarado a la radiotelevisión de su país (NRK) que debe asumir “la responsabilidad de haber sido tan manipulada y engañada” por el multimillonario pederasta Jeffrey Epstein. También, la de “no haber investigado más a fondo sus antecedentes”, a pesar de que había hecho una búsqueda sobre el magnate en Google. En una entrevista emitida este viernes, y en la que estuvo presente su esposo Haakon, el heredero al trono, ella ha desmentido que su relación con Epstein tuviese carácter romántico. “Era de amistad”, ha aclarado, pero decidió romper el contacto. “Me di cuenta de que era un tipo malo”. Epstein se suicidó en 2019, en su celda del Centro Correccional Metropolitano, de Nueva York.

“No hay que compadecerse de mí en esta situación”, ha dicho la princesa, que ha ido vestida de negro a la entrevista. “Son todas las víctimas de estos graves abusos quienes merecen justicia”, ha asegurado. A la pregunta de por qué ha tardado en pronunciarse desde que se supo de su amistad con Epstein, ha respondido que ha sido una situación muy difícil: “Para nosotros la prioridad ha sido ante todo la familia”.

Mette-Marit no ha eludido las preguntas sobre sus contactos, pero ha reconocido que aunque para ella “era un amigo”, muchas personas “han percibido el tono de los mensajes electrónicos [que se intercambiaron] como íntimo”. ¿Es una percepción correcta?, le preguntan. “Yo no lo veo así, sino más bien como un tono de camaradería”.

Aprovechó que teníamos un amigo en común, y soy confiada. Pero decidí cortar el contacto Mette-Marit de Noruega

La princesa pasó unos días en una casa del magnate en Palm Beach (Florida), y aunque dice que no vio “nada ilegal”, ha reconocido que él se comportó de una manera que no le gustó. El ultimo día de su estancia, dice, la puso en una situación que la hizo sentir “tan insegura”, que llamó al príncipe Haakon. A pesar de ello, mantuvo el contacto porque, según cree, Epstein la manipuló: “Aprovechó que teníamos un amigo en común y que soy confiada. Pero decidí cortar el contacto”.

No ha querido decir nada más al respecto. El príncipe Haakon ha intervenido indicando que sabía de esas visitas, y que su esposa “le enseñó el parque de Frogner a Epstein cuando estuvo en Noruega”. Además, él mismo lo vio “una vez” cuando pasaron unas vacaciones en familia en San Bartolomé, una isla del Caribe.

En uno de los correos, de octubre de 2012, la princesa noruega le dice a Epstein que se “aburrió en una boda real”, pero no ha querido entrar en detalles porque es una de las cosas que más le ha “costado asimilar” que hayan salido a la luz. “No quiero que las personas a las que respeto y quiero mucho se sientan heridas de alguna manera”, ha asegurado.

En 2012, los príncipes habían sido invitados al enlace de los actuales grandes duques de Luxemburgo, Guillermo y Estefanía. Ese mismo año, hubo más intercambio de mensajes entre Mette-Marit y Epstein. Él le dijo que estaba “buscando esposa en París”. “Que es interesante, aunque prefiero a las escandinavas”, agregó. Ella le respondió así: “París es buena para el adulterio. Las escandinavas son mejor material para esposas. Pero al mismo tiempo, ¿qué sé yo?”. Lo explica ahora como “una broma entre amigos, un poco maliciosa”, para luego admitir que le parece “vergonzoso que se publiquen estos comentarios”.

Mette-Marit admite, por otro lado, que pasó por una etapa en la que su papel en la Casa Real le parecía “bastante exigente”. En ese momento, Epstein era alguien “en quien podía confiar”. “En eso me equivoqué mucho, mucho”, admite.

Yo no sabía que fuese un delincuente sexual o un agresor, si es eso lo que me preguntas Mette-Marit de Noruega

Dado que Mette-Marit buscó datos de Epstein en Google, le han recordado que ella misma le escribió al multimillonario un correo en 2011 en el que le decía que una información que había encontrado “no pintaba bien”. ¿Qué buscó y que era lo que no pintaba bien?, pregunta NRK. “He dedicado mucho tiempo a averiguarlo por mí misma. No sé qué encontré, y no sé si era información que él me había pedido que buscara en Google”, asegura.

Luego indica que no guarda “el resto de esa correspondencia”. “Ojalá hubiera recordado qué era, probablemente me habría facilitado un poco la vida”, sostiene. Tampoco recuerda si leyó que Epstein era un agresor sexual condenado. “No lo recuerdo, pero yo no sabía que fuese un delincuente sexual o un agresor, si es eso lo que me preguntas”. Para entonces, su amigo ya había sido condenado ―en 2008― por explotación sexual de menores.

Según una encuesta de la cadena TV 2 publicada el 3 de febrero, un 47% no cree que la princesa deba convertirse en reina consorte. Un 28,9 % lo apoya, y un 23,5% no está seguro. Pero no solo se trata del escándalo causado por los papeles de Epstein. El hecho de que casi la mitad de los noruegos prefiera no verla convertida en reina consorte tiene que ver también con el juicio al que acaba de ser sometido su hijo, Marius Borg Høiby, de 29 años, nacido de una relación anterior.

La Fiscalía ha pedido este miércoles para él una pena de siete años y siete meses de cárcel por 39 delitos. Entre ellos, violación a cuatro mujeres y delitos de violencia doméstica. El joven los niega. Sus abogados consideran que una pena de 18 meses de prisión sería adecuada.

Es la tercera vez que Mette-Marit pide disculpas por haberse relacionado con Epstein. Lo hizo primero en diciembre de 2019, cuando se supo que se había reunido en varias ocasiones en el pasado con el magnate. “Nunca hubiera tenido nada que ver con Epstein de haber sabido la gravedad de los crímenes que cometió. Debería haber investigado más su pasado y lamento no haberlo hecho”, dijo, entonces. Este febrero volvió a pedir perdón, poco después de que la publicación de miles de documentos relacionados con el caso desvelaran que el contacto entre ambos fue más frecuente y próximo de lo que parecía. “Es importante para mí pedir perdón a todos los que he decepcionado. Parte del contenido de los mensajes entre Epstein y yo no representa la persona que quiero ser”, aseguró, en un comunicado enviado por la Casa Real noruega. Lamentó a su vez “la situación” en la que ha puesto “en especial, al rey y a la reina”, Harald y Sonia, ambos octogenarios. En un gesto inusual en Noruega, el primer ministro, Jonas Gahr Støre, reprochó a la princesa la “falta de criterio” que ella misma había lamentado.

La etapa pública de la vida de Mette-Marit comenzó en 2001 con unas disculpas a la ciudadanía ―tres días antes de su boda― por lo que calificó de “vida desatada” durante su juventud. Condenó en ese momento el uso de drogas ganándose la simpatía general. En los años posteriores, la pareja ha llevado una vida sin grandes sobresaltos y ha tenido dos hijos: la princesa heredera, Ingrid Alejandra, y el príncipe Sverre Magnus.

“Mette-Marit es cariñosa, sensata y muy fuerte. Por eso siempre la quiero a mi lado si surge alguna dificultad”, ha asegurado su esposo, en la misma entrevista con NRK.