Cinco países europeos y Japón llaman a detener los ataques de Irán en el estrecho de Ormuz

Los Estados emiten una declaración, que no menciona a Estados Unidos e Israel, en la que se dicen dispuestos a contribuir con los “esfuerzos apropiados” para garantizar la navegación por la zona, aunque sin concretar las medidas que tomarán

Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Países Bajos y Japón han expresado en un comunicado conjunto publicado este jueves su “disposición a contribuir con los esfuerzos apropiados para garantizar el paso seguro por el estrecho” de Ormuz, sin precisar más detalles de cómo buscan hacerlo ni aludir a la petición de Donald Trump de participar en una suerte de coalición que escolte a los cargueros que se atrevan a atravesar el paso marítimo. “Aplaudimos el compromiso de las naciones que se han sumado a un plan de preparación”, agregan.

En la declaración, también los seis países condenan “en los términos más tajantes” los ataques de Irán contra barcos comerciales desarmados en el golfo Pérsico, así como a infraestructuras civiles e instalaciones de petróleo y gas. También critican el cierre “de facto” del estrecho de Ormuz por las fuerzas militares iraníes, que son una violación a una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, subrayan. Además, exigen a la República Islámica cesar “inmediatamente las amenazas, la colocación de minas y las agresiones con misiles y drones para bloquear Ormuz”.

“Una amenaza a la paz internacional”

En ningún momento el comunicado hace mención a Estados Unidos e Israel, pese a que el ejército israelí bombardeó el miércoles la instalación de Pars Sur en Irán, la mayor instalación gasística del mundo. Según argumentan, los ataques iraníes tendrán consecuencias que “van a sufrir las personas de todo el mundo, especialmente los más vulnerables”. Además, en el comunicado se añade que esta “interferencia en el comercio marítimo internacional y la perturbación en la cadena de oferta de energía constituyen una amenaza a la paz y seguridad internacional”.

Los países firmantes dicen acoger con satisfacción la decisión de la Agencia Internacional de Energía de autorizar una liberación coordinada de las reservas de petróleo ante la escalada de precios en el mercado energético tras el ataque de Israel en Pars Sur. Además, afirman que van a tomar “otras medidas” para estabilizar los mercados de energía, como “trabajar con algunos países productores de energía para aumentar la producción”.