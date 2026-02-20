Bruselas rechaza las crecientes críticas por la presencia de una comisaria en la Junta de Paz de Trump

La comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, durante la reunión de la Junta de Paz celebrada este jueves en Washington, en una imagen publicada en sus redes sociales.

Fue una reunión supuestamente sobre el futuro de Gaza, pero sin la participación de palestinos. Esa realidad y la propia naturaleza de la Junta de Paz de Donald Trump había llevado a la mayoría de Estados miembros y a la propia UE a rechazar la invitación para ser miembros del controvertido organismo. Pese a ello, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, decidió enviar a una comisaria, la responsable del Mediterráneo, Dubravka Suica, como observadora del primer encuentro en Washington, el jueves, donde ondeó entre otras la bandera europea.

La presencia de Suica ha provocado una creciente cascada de críticas al Ejecutivo comunitario. Varios países, entre ellos Francia, Bélgica y España, han pedido explicaciones a la Comisión Europea, que no tiene competencias sobre política exterior. El Ejecutivo comunitario defiende su decisión.

La comisaria para el Mediterráneo explicará su presencia en Washington a los ministros de Exteriores el lunes, en una reunión en Bruselas. Allí coincidió con los líderes de Bulgaria, Hungría o Rumania. Unos 14 Estados miembros decidieron enviar a algún tipo de emisario a la reunión. Algunos, lo hicieron en el último momento y empujados sobre todo por la decisión de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aliada de Trump en Europa, que mandó a su ministro de Exteriores, Antonio Tajani.

Varias capitales europeas y partidos de la Eurocámara han reclamado a Bruselas que se “desmarque claramente” de la iniciativa del mandatario estadounidense. El Gobierno francés ha cargado abiertamente contra el Ejecutivo comunitario. “La Comisión Europea nunca debería haber asistido a la reunión de la ‘Junta de Paz’ en Washington hoy, ya que no había recibido un mandato del Consejo [Europeo] para hacerlo”, criticó el jueves el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot. “Más allá de las cuestiones políticas legítimas planteadas por la ‘Junta de Paz’, la Comisión debe respetar escrupulosamente el derecho europeo y el equilibrio institucional en toda circunstancia”, añadió.

Este viernes, un portavoz del Ejecutivo comunitario ha defendido la presencia de Suica en Washington. “Con nuestra participación no nos convertimos en miembros de la Junta de Paz”, ha asegurado. “Nuestra presencia en la reunión tenía como objetivo mostrar el considerable apoyo de la UE a Palestina y confirmar nuestra disposición a apoyar la recuperación y la resiliencia en Gaza, de conformidad con la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU”, ha añadido el portavoz comunitario, que ha asegurado que el que se ondease la bandera europea aunque la UE no fuese miembro de la junta fue “decisión del organizador” del evento.

Este viernes, tras la cita en Washington, que se convirtió en escenario para los autoelogios de Donald Trump, los partidos del Parlamento Europeo Socialistas y Demócratas (S&D), los liberales de Renew y los Verdes han cargado contra la decisión de la Comisión Europea. En un comunicado conjunto, han manifestado su “desaprobación” de la presencia de Suica en la sesión inaugural de la Junta de Paz.

“Esto constituye un grave error de juicio desde el punto de vista institucional, jurídico y político, ya que su participación se produjo sin un mandato del Consejo de la Unión Europea, eludiendo así los procedimientos establecidos que garantizan la unidad y la supervisión democrática en la acción exterior de la UE”, reprobaron las formaciones en el comunicado emitido este viernes.