El jefe del ejército de Noruega cree posible un ataque de Rusia para proteger su arsenal nuclear

Eirik Kristoffersen critica el plan de Trump para tomar Groenlandia, aunque cree que no lo hará por la fuerza con sus soldados

El afán imperialista y expansionista del presidente ruso, Vladímir Putin, causa el desvelo de buena parte de Europa, especialmente desde que desató la gran invasión sobre Ucrania hace cuatro años. El jefe de las Fuerzas Armadas de Noruega, Eirik Kristoffersen, teme que su país pueda estar entre los que Moscú ataque e invada en un intento de salvaguardar sus activos nucleares.

“No excluimos una ocupación de territorio por parte de Rusia como parte de su plan para proteger sus propias capacidades nucleares, lo único que les queda que realmente amenaza a Estados Unidos”, según ha explicado Kristoffersen en una entrevista con el diario británico The Guardian en la que se ha mostrado muy crítico con el presidente de estados Unidos, Donald Trump.

El jefe del ejército noruego es consciente de que esa amenaza pesa sobre su país en menor medida que sobre Ucrania u otros antiguos territorios soviéticos, pero recuerda que el Kremlin dispone no lejos de Noruega, en la península de Kola, de submarinos nucleares, misiles terrestres y aviones con capacidad nuclear que serían cruciales si Rusia entrara en conflicto con la OTAN. Pese a todo, considera que la amenaza no pesa solamente en forma de conflicto armado tradicional, sino también en forma de guerra “híbrida”. Reconoce que Oslo y Moscú deberían mantener abierta una línea de comunicación para evitar malentendidos que pudieran llevar a una escalada.

Kristoffersen carga de manera firme contra las amenazas de Trump sobre Groenlandia, aunque cree que no va a tomar ese territorio por la fuerza. “No lo harán”, señala. Con el conflicto ucranio de fondo, afirma que “ocupar en primer lugar suele ser muy fácil, pero mantener la ocupación es muy, muy difícil. Y creo que todas las potencias expansionistas han experimentado eso”.

Por otro lado, el jefe de las Fuerzas Armadas de Noruega califica de “inaceptables” sus afirmaciones sobre que los países aliados no habían servido en posiciones de primera línea en Afganistán mientras que las tropas estadounidenses habían realizado la mayor parte de los combates. El propio Kristoffersen, de 56 años, ha servido en ese país asiático.

“Estábamos en primera línea. Realizamos todo tipo de misiones, desde arrestar a líderes talibanes hasta entrenar a afganos y labores de vigilancia. Perdimos a 10 noruegos. Perdí amigos allí. Así que todos sentimos que no tiene sentido”, comentó el militar. Afirma que él no se ha sentido afectado por esos comentarios pese a que Trump “no sabe de qué habla cuando dice estas cosas”, pero que le duele por la ofensa que supone para los veteranos noruegos y sus familias.