El Parlamento Europeo acuerda reanudar la ratificación del acuerdo comercial con EE UU suspendido por las amenazas a Groenlandia

El Parlamento Europeo ha decidido reanudar el proceso de ratificación del acuerdo arancelario cerrado con Estados Unidos el pasado verano, que fue suspendido hace dos semanas por las amenazas del presidente Donald Trump de hacerse con Groenlandia como fuera. Superada, al menos aparentemente, esta crisis tras la retirada de las nuevas amenazas arancelarias por parte de Washington a varios países europeos que habían enviado soldados a la isla ártica, la comisión de Comercio de la Eurocámara ha fijado como posible fecha para un primer voto hacia la ratificación del acuerdo el próximo 24 de febrero.

Eso sí, ha subrayado el presidente de la comisión, Bernd Lange, el proceso de ratificación del conocido como pacto de Turnberry, por el campo de golf escocés donde se acordó, solo continuará si Estados Unidos no vuelve a amenazar la soberanía europea.

“Los miembros de la comisión de Comercio siguen comprometidos con avanzar rápidamente el trabajo sobre las dos propuestas legislativas [que componen el acuerdo comercial], siempre y cuando EE UU respete la integridad territorial y la soberanía de la Unión y de sus Estados miembros y cumpla los términos del acuerdo de Turnberry”, ha dicho el socialdemócrata alemán en un comunicado tras una reunión a puerta cerrada con los ponentes en la sombra, los eurodiputados de cada grupo político designados para seguir la elaboración de un informe o legislación.

El voto fijado “potencialmente” para el 24, en la comisión de Comercio, no es más que un primer paso del proceso de ratificación, que todavía tendrá que pasar por el pleno de la Eurocámara para finalmente negociarse junto con los Estados un texto legislativo final consensuado. Pero se trata de un gesto claro de distensión tras semanas de crecientes tensiones transatlánticas por las ansias anexionistas de Trump sobre Groenlandia.

No obstante, la desconfianza sigue siendo alta ante el antiguo aliado fiable que, desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, se ha convertido en un socio más que imprevisible. Muestra de ello es que, según Lange, en el acuerdo alcanzado hoy para reanudar las negociaciones, se ha decidido que se incluirá en la propuesta legislativa que debe ser votada que las “amenazas a los intereses esenciales de seguridad de la Unión o de sus Estados miembros, incluida su seguridad territorial” será considerada como uno de los “motivos para la suspensión” de las preferencias arancelarias concedidas por el acuerdo comercial.

“No es un cheque en blanco”, ha subrayado Lange en una declaración del grupo de Socialistas y Demócratas (S&D), que advierte de que sus miembros no darán su visto final al acuerdo si este no incluye garantías “robustas” para proteger la “integridad” de la UE. “Continuaremos siempre y cuando Estados Unidos respete la integridad territorial y la soberanía de la Unión y de sus Estados miembros, y cumpla los términos del acuerdo de Turnberry. Por eso debemos establecer límites claros y estar preparados para congelar las negociaciones o la aplicación del acuerdo entre la UE y Estados Unidos en cualquier momento, si la situación lo requiere”, ha acotado Lange.

En plena escalada de la retórica anexionista de Trump, que llegó a amenazar con aranceles de hasta el 25% a los países que habían enviado un contingente de soldados a comienzos de año a Groenlandia, el Parlamento Europeo dio el 21 de enero un primer paso en represalia al decidir, durante el pleno en Estrasburgo, el freno al proceso de ratificación de este acuerdo. Unas horas más tarde, y justo antes de la reunión de emergencia de los líderes europeos en Bruselas para tratar la crisis transatlántica generada por Groenlandia y estudiar posibles medidas de respuesta más duras, Trump anunciaba desde el Foro Económico de Davos que había alcanzado junto con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, un principio de acuerdo para solucionar la crisis por la isla ártica.

En una dura comparecencia ante el Parlamento Europeo la semana pasada, donde los eurodiputados cuestionaron la fiabilidad de Washington, el embajador estadounidense ante la UE, Andrew Puzder, instó a la UE a cumplir sus promesas y ratificar el acuerdo. Según declaró, EE UU “ya está cumpliendo sus compromisos comerciales” y empezó a hacerlo “un mes después de firmar el documento”. Ahora, agregó, “es hora de que la UE mantenga su parte del acuerdo” porque “le interesa mantener estos compromisos y garantizar la estabilidad que necesitan las empresas estadounidenses y europeas a ambos lados del Atlántico”, agregó también en un posterior mensaje en X.

El acuerdo alcanzado el pasado verano contenía, para la UE, una parte de voluntad política (las compras de gas, armas e inversiones) y una legal. Esta última implicaba la suspensión de todos los aranceles para productos industriales estadounidenses y un sistema que favorecía la compra de productos agrícolas. Es esta, que precisa el visto bueno del Consejo de la UE y del Parlamento, la que fue congelada en respuesta a las amenazas por Groenlandia.