Japón cancela el festival de los cerezos en flor ante las quejas hacia los turistas por tirar basura o “defecar” en los jardines

La llegada de extranjeros al país asiático es uno de los temas más calientes en la política japonesa, que este domingo acude a las urnas

El festival de los cerezos en flor, celebrado en el parque Arakurayama Sengen, y uno de los eventos japoneses más esperados del año, ha sido cancelado tras detectarse un aumento en las quejas por los comportamientos disruptivos de los turistas, según ha adelantado el diario británico The Guardian, este viernes. Las autoridades de la ciudad de Fujiyoshida, situada al pie del monte Fuji, en el centro de Japón, han anunciado el martes que el evento, que cada año atrae anualmente a unos 200.000 turistas, no tendrá lugar por primera vez en 10 años, denunciando varios incidentes en la zona, entre ellos, “entrar en casas sin permiso para usar el baño”, “allanamiento”, “desecho de basura” y personas “defecando en jardines privados” y “quejándose cuando los residentes se lo señalaban”.

En referencia a la cancelación del festival y a los comportamientos irrespectuosos de los turistas, el alcalde de la localidad nipona, Shigeru Horiuchi, ha advertido de que “la tranquila vida de los ciudadanos [de Fujiyoshida] se ve amenazada” y justificó la decisión de poner fin al evento como medida “para proteger la dignidad y el entorno de vida” de los residentes". “Sentimos que hay una crisis”, añadió.

La agencia de noticias japonesa Kyodo News también ha informado de que algunos padres viviendo en la ciudad expresaron su preocupación en cuanto a las llegadas masivas de turistas a la zona. Señalaron que sus hijos se vieron empujados a un lado de camino a la escuela, debido a la concentración de turistas en las aceras.

Una multitud de personas observa los cerezos en flor en el parque Ueno en Tokio, el 25 de marzo de 2018. Carl Court (Getty Images)

La decisión de las autoridades y las quejas por los comportamientos de los turistas llegan en un momento clave para Japón de cara a las elecciones generales convocadas de manera anticipada por la actual primera ministra nipona, Sanae Takaichi, apenas tres meses después de que asumiera el cargo. En esos comicios, que se celebrarán este domingo, la ultraconservadora buscará aprovechar su popularidad en las urnas para consolidar su liderazgo. Actualmente, la llegada de extranjeros al país asiático es uno de los temas más calientes en la política japonesa, especialmente en materia de inmigración.

Cada año, Japón recibe a millones de visitantes por diversos factores, como la actual debilidad del yen —la moneda japonesa—, o la popularidad de ese fenómeno natural, conocido como sakura. La temporada de los cerezos en flor, llamada hanami (“contemplar las flores”), es una de las épocas más populares en el país asiático. Por ello, es probable que, pese a la cancelación del festival, el flujo turístico en los alrededores de este parque no disminuya o que lo haga ligeramente, especialmente durante la primavera.