Las inundaciones obligan a evacuar a más de 50.000 personas en el norte de Marruecos

La crecida de un río y el riesgo de desbordamiento de una presa amenazan la ciudad de Alcazarquivir, donde se ha desplegado el ejército

Más de 50.000 personas han sido evacuadas en el norte de Marruecos a causa de las inundaciones causadas por la sucesión de temporales de lluvia en el último mes. La inusual crecida del río Loukos y el agua acumulada cauce arriba en un embalse amenazan con anegar la ciudad de Alcazarquivir, de 120.000 habitantes y situada a 100 kilómetros al sur de Tánger.

El ejército se ha desplegado en misión de emergencia para auxiliar a la población y las fuerzas de seguridad junto a equipos de rescate del Ministerio del Interior han coordinado la evacuación, mayoritariamente preventiva, de los afectados a casas de familiares y amigos o a campamentos de tiendas de campaña instalados en zonas elevadas.

Las tormentas acompañadas de fuertes ráfagas de viento y nevadas en cotas altas están provocando la mayor pluviosidad en el país magrebí desde principio de siglo, que pone fin a un largo periodo de sequía de más de siete años y sitúa el nivel medio de los embalses en un 60%, frente al 25% registrado hace un año.

Las clases han quedado suspendidas en las provincias del norte de Marruecos y en Kenitra (50 kilómetros al norte de Rabat), mientras las fuerzas de seguridad limitan el acceso a las zonas inundadas para facilitar las tareas de evacuación y rescate. Las comunicaciones marítimas entre Tánger y el puerto español de Tarifa (Cádiz) ha sido también canceladas.

Las autoridades han actuado con especial diligencia tras la muerte de 37 personas a consecuencia del excepcional temporal de lluvias que anegó en diciembre amplias zonas de la ciudad costera de Safi, 300 kilómetros al sur de Rabat. El balance de víctimas difundido por las autoridades fue el más elevado a causa de crecidas en la última década en el país magrebí.

En apenas una hora, la tormenta descargó intensas precipitaciones en Safi que provocaron riadas de agua y barro. Decenas de viviendas y comercios de la medina histórica quedaron arrasados, y numerosos vehículos y contenedores de basura fueron arrastrados por calles convertidas en torrentes.

Las lluvias se han sucedido desde el otoño en Marruecos con inusual intensidad en medio de temperaturas más bajas de lo normal y un ambiente muy húmedo en las zonas costeras. Esta situación ha disparado el riesgo de precipitaciones tormentosas en un marco de cambio climático, de acuerdo con informes meteorológicos citados por la prensa local.

En 2024, 18 personas murieron en las inundaciones causadas por las tormentas en el árido sur del país, lo que fue considerado como un fenómeno climático excepcional. Entre las víctimas figuraba una turista española, que viajaba en una excursión junto a otros seis extranjeros en dos vehículos todoterreno que se vieron arrastrados por la corriente de un río en la región de Uazarzat, al sur de la cordillera del Atlas.