Al menos 19 muertos en la ciudad marroquí de Fez por el derrumbe de dos edificios residenciales

El siniestro se produjo durante la noche, cuando los dos inmuebles de cuatro plantas sin licencia se vinieron abajo. Hay numerosos heridos, varios de ellos muy graves

Al menos 19 personas han fallecido y otras 16 han resultado heridas, varias de ellas muy graves, tras el derrumbe de dos edificios residenciales contiguos en la ciudad de Fez, 200 kilómetros al este de Rabat, en el centro de Marruecos. El siniestro se produjo en la medianoche del martes al miércoles en el barrio Mostaqbal, en el distrito periférico de Massira, cuando dos inmuebles de cuatro plantas se derrumbaron, según informaron en la mañna de este miércoles las autoridades locales.

Se trata de un “balance preliminar”, según las mismas fuentes, que señalaron que en los dos edificios vivían en total ocho familias. “Tras recibir el aviso del incidente, las autoridades locales y de seguridad, así como los efectivos de la Protección Civil, se desplazaron inmediatamente al lugar para iniciar las operaciones de búsqueda y rescate”, indicaron las mismas fuentes.

Los edificios siniestrados habían sido construidos en 2007 por sus propietarios con una licencia para dos plantas de altura, pero se elevaron hasta las cuatro alturas sin permiso oficial, de acuerdo con un primer oficial citada por el portal informativo Hespress.

En el lugar del siniestro, las autoridades tomaron medidas para asegurar el perímetro de los edificios derrumbados y evacuar a los habitantes de las viviendas colindantes. Las personas heridas fueron trasladadas al Centro Hospitalario Universitario de Fez para recibir la atención médica necesaria. Las operaciones de búsqueda continúan para rastrear si quedan supervivientes y localizar otras víctimas entre los escombros.

