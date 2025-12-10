Ir al contenido
_
_
_
_
Internacional
Derrumbe en Marruecos

Al menos 19 muertos en la ciudad marroquí de Fez por el derrumbe de dos edificios residenciales

El siniestro se produjo durante la noche, cuando los dos inmuebles de cuatro plantas sin licencia se vinieron abajo. Hay numerosos heridos, varios de ellos muy graves

Derrumbe en Marruecos Fez
Juan Carlos Sanz
Juan Carlos Sanz
Rabat -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Al menos 19 personas han fallecido y otras 16 han resultado heridas, varias de ellas muy graves, tras el derrumbe de dos edificios residenciales contiguos en la ciudad de Fez, 200 kilómetros al este de Rabat, en el centro de Marruecos. El siniestro se produjo en la medianoche del martes al miércoles en el barrio Mostaqbal, en el distrito periférico de Massira, cuando dos inmuebles de cuatro plantas se derrumbaron, según informaron en la mañna de este miércoles las autoridades locales.

Se trata de un “balance preliminar”, según las mismas fuentes, que señalaron que en los dos edificios vivían en total ocho familias. “Tras recibir el aviso del incidente, las autoridades locales y de seguridad, así como los efectivos de la Protección Civil, se desplazaron inmediatamente al lugar para iniciar las operaciones de búsqueda y rescate”, indicaron las mismas fuentes.

Los edificios siniestrados habían sido construidos en 2007 por sus propietarios con una licencia para dos plantas de altura, pero se elevaron hasta las cuatro alturas sin permiso oficial, de acuerdo con un primer oficial citada por el portal informativo Hespress.

En el lugar del siniestro, las autoridades tomaron medidas para asegurar el perímetro de los edificios derrumbados y evacuar a los habitantes de las viviendas colindantes. Las personas heridas fueron trasladadas al Centro Hospitalario Universitario de Fez para recibir la atención médica necesaria. Las operaciones de búsqueda continúan para rastrear si quedan supervivientes y localizar otras víctimas entre los escombros.

[Noticia de última hora. Habrá ampliación en breve.]

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Juan Carlos Sanz
Juan Carlos Sanz
Juan Carlos Sanz - twitter
Es el corresponsal para el Magreb. Antes lo fue en Jerusalén durante siete años y, previamente, ejerció como jefe de Internacional. En 20 años como enviado de EL PAÍS ha cubierto conflictos en los Balcanes, Irak y Turquía, entre otros destinos. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y máster en Periodismo por la Autónoma de Madrid.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Protesta de periodistas marroquíes contra las restricciones a la libertad de prensa ante la sede del Ministerio de Comunicación, este viernes en Rabat.

Los periodistas de Marruecos se rebelan contra las restricciones a la libertad de prensa

Juan Carlos Sanz | Rabat

El matrimonio de menores persiste en Marruecos mientras se retrasa la reforma del Código de Familia

Juan Carlos Sanz | Rabat

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
escaparate
Sacacorchos eléctrico 7 en 1. Contiene una base de almacenamiento y se carga mediante USB. COMPRA POR 20,99€
Sacacorchos eléctrico 7 en 1. Contiene una base de almacenamiento y se carga mediante USB. COMPRA POR 20,99€
escaparate
Localizador de objetos iOS, compatible únicamente con dispositivos Apple. COMPRA POR 9,76€ (39% DE DESCUENTO)
Localizador de objetos iOS, compatible únicamente con dispositivos Apple. COMPRA POR 9,76€ (39% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 37,55€ (32% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 37,55€ (32% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_